Keiko Fujimori lidera elección presidencial tras conteo final

Esta elección representó su cuarto intento por alcanzar la presidencia de Perú, después de haber perdido anteriormente en los balotajes de 2011, 2016 y 2021

Tras semanas de incertidumbre y uno de los procesos electorales más cerrados de la historia reciente de Perú, la candidata conservadora Keiko Fujimori logró una ventaja definitiva en la segunda vuelta presidencial, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyera el conteo del 100 por ciento de las actas.

De acuerdo con los resultados oficiales, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50.135 por ciento de los votos válidos, mientras que el aspirante progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 49.865 por ciento, una diferencia superior a los 49 mil sufragios.

Keiko Fujimori obtiene ventaja definitiva tras el conteo total

El resultado coloca a Fujimori como la virtual ganadora de la elección presidencial, aunque el Tribunal Electoral peruano anunció que la proclamación oficial del próximo presidente o presidenta se realizará el próximo 3 de julio.

La próxima administración asumirá funciones el 28 de julio, fecha en la que Perú conmemora su independencia, y gobernará durante un periodo de cinco años.

La elección estuvo marcada por una intensa disputa política, recursos legales e impugnaciones, convirtiéndose en uno de los procesos electorales más polarizados y cerrados registrados en el país sudamericano durante las últimas décadas.

La victoria llega en el cuarto intento presidencial de Fujimori

Para Keiko Fujimori, de 51 años, esta elección representó su cuarto intento por alcanzar la presidencia de Perú, después de haber perdido anteriormente en los balotajes de 2011, 2016 y 2021.

Durante su campaña, la candidata centró gran parte de su discurso en la necesidad de restablecer el orden público, combatir la creciente inseguridad y recuperar la estabilidad política e institucional del país.

Tras conocerse el resultado del conteo total, Fujimori ofreció un mensaje acompañada por sus hijas, donde reconoció la profunda división política existente en Perú.

"Recibo este resultado con gran responsabilidad, sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados", expresó.

La presidenta electa señaló que el próximo gobierno enfrentará dos retos prioritarios: recuperar las condiciones de seguridad y fortalecer las acciones preventivas ante el fenómeno climático de El Niño.

Fujimori advirtió que el actual episodio de El Niño podría alcanzar una intensidad similar o incluso superior al registrado en 1997, considerado uno de los eventos climáticos más devastadores en la historia reciente de la región.

"Lamentablemente el gobierno que está culminando no ha hecho muchos trabajos de prevención, por lo tanto tenemos que ponerle mucha velocidad y eficiencia a este trabajo", afirmó.

Especialistas han advertido que el fenómeno podría provocar inundaciones, olas de calor, sequías e incendios forestales en distintas zonas del país durante los próximos meses.

Fujimori llama al diálogo en un país dividido

A pesar de la estrecha diferencia electoral, la candidata de Fuerza Popular aseguró que buscará mantener abiertos los canales de diálogo con sus adversarios políticos, incluido Roberto Sánchez.

"Las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez y otros líderes de otros partidos. Lo importante es trabajar por el futuro de los peruanos", señaló.

La próxima administración asumirá el poder en un contexto de alta polarización política, tras una década marcada por crisis institucionales, cambios de gobierno y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.