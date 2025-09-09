Kiko se debilita a tormenta tropical; aún podría ser peligroso

El huracán Kiko se ha debilitado hasta convertirse en una tormenta tropical, pero aún podría generar oleaje y corrientes de resaca que amenazan la vida en Hawai, dijeron los meteorólogos.

Se esperaba que la tormenta pasara al norte de las islas hawaianas el martes y miércoles mientras continúa debilitándose. La amenaza de impactos directos en las islas ha disminuido, aunque se ha pedido a la gente en Hawai que siga atenta a la evolución de la tormenta por si las circunstancias cambian.

Con vientos máximos sostenidos de alrededor de 72 kilómetros por hora (45 millas por hora), Kiko tenía su centro aproximadamente 346 kilómetros (215 millas) al norte-noreste de Hilo, Hawai, y unos 483 kilómetros (300 millas) al este-noreste de Honolulu.

La tormenta se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 23 km/h (14 mph).

Se esperaba que las olas alcanzaran su punto máximo desde temprano el martes hasta el miércoles, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

No había alertas ni avisos costeros en efecto, informó el centro.

