Nacional

Se forma tormenta tropical Kiko en el Pacífico frente a BCS

Kiko se ubica al suroeste de Baja California Sur. Por ahora no representa peligro, pero podría convertirse en huracán en las próximas 48 horas

  • 31
  • Agosto
    2025

Este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la tormenta tropical Kiko frente a las costas de Baja California Sur durante las últimas horas.

Mediante una tarjeta informativa, el SMN indicó que la tormenta tropical se formó a las 09:00 horas a partir de la depresión tropical Once-E, la cual se desarrolló durante la madrugada.

El centro de la tormenta se encontró aproximadamente a 1,680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

El fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el oeste a 15 km/h.

El SMN precisó que "debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano".

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés) estimó que el desplazamiento al oeste de Kiko, lejos de las costas mexicanas, continúe durante los próximos días, y no descartó que el sistema pueda convertirse en huracán en las próximas 48 horas.

Sin embargo, precisó que esto depende de su desplazamiento, ya que cualquier desviación de su trayectoria podría cambiar el pronóstico.


