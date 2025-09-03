Cerrar X
Internacional

Huracán Kiko se intensifica a categoría 4 en el Pacífico

El huracán Kiko se intensificó hasta convertirse en un ciclo de categoría 4 en el océano Pacífico, mientras que el huracán Lorena se acerca a México

  • 03
  • Septiembre
    2025

El huracán Kiko se intensificó este miércoles hasta convertirse en un ciclo de categoría 4 en el océano Pacífico, mientras que el huracán Lorena se enfila hacia la costa de Baja California, en México.

Kiko ascendió a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h (130 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés). Se ubica a unos 2,580 kilómetros (1,600 millas) al este de Hilo, Hawai, y avanza con dirección oeste a 15 km/h (9 mph).

Los meteorólogos dijeron que Kiko podría fortalecerse aún más en el próximo día o dos, pero que su intensidad probablemente fluctuaría después de eso.

No había alertas asociadas a Kiko y no se prevé que afecte a tierra firme.

Mientras tanto, Lorena fue un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph), según el centro de huracanes. Se prevé que continúe fortaleciéndose durante la noche, y los meteorólogos instalaron a las personas en la península de Baja California y en el noroeste de México a estar atentos al avance del meteoro.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades de los estados de Sonora y Baja California Sur anunciaron el miércoles la suspensión de actividades escolares en lo que resta de la semana en varios municipios. Asimismo, se cancelaron las consultas externas en los centros de salud de la ciudad costera de Los Cabos.

Lorena se encontraba a unos 225 kilómetros (160 millas) al oeste de Cabo San Lucas, México, y avanzaba en dirección noroeste a 24 km/h (15 mph).

Los pronósticos decían que las lluvias podrían alcanzar hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas zonas, y que eran posibles inundaciones repentinas y deslaves. Las marejadas generadas por Lorena podrían causar corrientes de resaca en áreas costeras.

Había alertas de tormenta tropical en efecto para gran parte de Baja California y partes del noroeste de México. Según la trayectoria prevista, el ojo de Lorena podría moverse sobre tierra el viernes. También se espera que Lorena se debilite el jueves y se degrade una tormenta tropical el viernes a medida que se acerque a tierra.


