Kuwait, Baréin y Catar interceptan misiles iraníes

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que había atacado "importantes infraestructuras e instalaciones de las bases estadounidenses en Kuwait y Baréin"

Kuwait, Baréin y Catar activaron este jueves sus defensas antiaéreas tras la incursión de misiles iraníes en su espacio aéreo, en una nueva escalada regional un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua con Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que había atacado "importantes infraestructuras e instalaciones de las bases estadounidenses en Kuwait y Baréin", tras el "incumplimiento de las promesas y las recientes agresiones" de Washington, según un comunicado difundido por la emisora ​​estatal IRIB, en el que no se menciona a Catar.

El cuerpo castrense afirmó que los ataques alcanzaron las bases de Arifjan y Ali al-Salem, en Kuwait, y las de Juffair y Sheikh Isa, en Baréin.

Por su parte, el Ejército de Kuwait informó a través de X de la intercepción de misiles en su espacio aéreo y notificó varias explosiones, sin detallar su ubicación.

También prohibió a los ciudadanos "acercarse a las zonas afectadas por la caída de metralla", así como "fotografiar, publicar o difundir imágenes o vídeos" de esos lugares en redes sociales, "con el fin de preservar la seguridad pública".

Las sirenas antiaéreas sonaron en diferentes puntos de Baréin durante la madrugada, informó en X el Ministerio del Interior, que instó en repetidas ocasiones a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano.

En Catar, la cartera de Interior emitió una alerta por un "nivel alto de amenaza a la seguridad", según indicó la agencia estatal QNA, que poco después comunicó que el peligro había pasado y que la población podía retomar la normalidad.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria advirtió a Washington que, "si se repite la agresión", se extenderán "contundentes respuestas" a otras bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones norteamericanas han sido objetivo de ataques iraníes desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

El miércoles, Trump dio por terminada la tregua entre ambos países, y su Administración justificó los nuevos ataques con el objetivo de degradar la capacidad militar de Teherán y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, clave para el mercado de energías fósiles mundiales.

Irán denunció que estos ataques constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.