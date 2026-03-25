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Internacional

Irán dice haber atacado puntos de Israel y países del Golfo

De acuerdo la Guardia Revolucionaria iraní, se alcanzaron bases en Jordania, Baréin y Kuwait, además de centros estratégicos, militares y de seguridad de Israel

  • 25
  • Marzo
    2026

La madrugada de este jueves (tiempo local), la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber atacado y golpeado varios puntos de Israel y del Golfo Pérsico.

De acuerdo con un comunicado de la agencia de Irán, Tasnim, el país alcanzó objetivos con drones y misiles como la base Al Azraq en Jordania, la base Sheikh Isa en Baréin y Alí al Salem y Arifjan en Kuwait en su oleada número 79 de bombardeos.

Del mismo modo, aseguró que también dirigieron ataques en contra de centros "estratégicos, militares y de seguridad" del norte de Israel con "ataques continuos de misiles" en la oleada número 80 coordinados con Hezbolá.

Una nueva andanada de ataques con misiles alcanzó más de 70 puntos de Haifa, Dimona y Khadra, también en Israel, según la Guardia Revolucionaria.

Este cuerpo de élite aseguró haber impactado un avión F-18 de Estados Unidos, algo que el Comando Central de Washington ha negado, y el portaviones Abraham Lincoln.

Por su parte, Israel detectó varios ataques provenientes de Irán, los cuales, de acuerdo con sus Fuerzas de Defensa (FDI), no provocaron heridos.

Además, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijeron haber interceptado drones iraníes.


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