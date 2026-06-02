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Internacional

EUA intercepta misiles iraníes; responde atacando base militar

El CENTCOM informó que misiles dirigidos a Kuwait y Baréin fueron neutralizados, mientras se atacó una instalación militar iraní en respuesta

  • 02
  • Junio
    2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de un episodio que calificó como una acción de "autodefensa" ante amenazas dirigidas contra países de la región.

Según el comunicado oficial, las fuerzas iraníes habrían disparado varios proyectiles hacia territorios vecinos, aunque ninguno logró alcanzar sus objetivos gracias a la intervención de los sistemas de defensa desplegados en la zona.

Como respuesta, Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra una estación de control terrestre militar ubicada en la isla iraní de Qeshm, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los daños ocasionados en dicha instalación.

Misiles dirigidos a Kuwait y Baréin fueron neutralizados

De acuerdo con el CENTCOM, dos proyectiles que tenían como destino Kuwait se desintegraron antes de impactar en territorio kuwaití.

Asimismo, tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados exitosamente por sistemas de defensa aérea operados de manera conjunta por fuerzas estadounidenses y bareiníes.

Las autoridades militares señalaron que estas acciones evitaron posibles afectaciones en ambos países y contribuyeron a contener la escalada de tensión en la región.

Derriban drones que amenazaban embarcaciones civiles

El comando militar estadounidense indicó además que sus fuerzas derribaron varios drones iraníes que presuntamente tenían como objetivo embarcaciones civiles que navegaban por aguas regionales.

Hasta el momento no se reportan impactos, víctimas ni daños a buques mercantes derivados de estos incidentes.

Fuerzas estadounidenses permanecen en alerta

El CENTCOM destacó que no se registraron bajas entre el personal militar estadounidense durante las operaciones y aseguró que sus efectivos permanecen en estado de alerta máxima.

La institución agregó que continuará monitoreando la situación y mantiene la capacidad de responder de manera inmediata ante cualquier nueva amenaza que pueda surgir en el contexto de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.


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