Lanza EUA su propia compañía telefónica, Trump Mobile

La Organización Trump anunció este lunes el lanzamiento de Trump Mobile, un nuevo servicio de telefonía celular impulsado por Eric Trump y Donald Trump Jr., que representa la incursión del conglomerado familiar en el sector de las telecomunicaciones.

La propuesta, descrita como un servicio “transformador, asequible y patriótico”, busca captar a las clases trabajadoras de Estados Unidos con tarifas competitivas y una promesa de conexión de “primer nivel”.

📲Announcing Trump Mobile, a transformational, new cellular service designed to deliver top-tier connectivity, unbeatable value and all-American service for our nation’s hardest-working people.🇺🇸



Visit https://t.co/L8R8m1vvA9 to learn more. pic.twitter.com/rAPICObtKr