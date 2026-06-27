En un mensaje publicado en Truth Social mandó una advertencia sobre una posible expansión de la ofensiva militar estadounidense.

Inicio / Internacional / Acusa Trump a Irán de violar alto el fuego y lanza amenaza

La tensión entre EUA e Irán volvió a escalar tras una serie de ataques cruzados en el estrecho de Ormuz, luego de que el presidente Donald Trump acusara a Teherán de violar el alto el fuego y advirtiera que la respuesta militar podría intensificarse.

El conflicto se agudizó después de nuevos operativos del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que reportó ataques contra infraestructura militar iraní, en respuesta a presuntas agresiones con drones contra embarcaciones comerciales en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

¿Qué detonó la nueva escalada entre EUA e Irán?

De acuerdo con el CENTCOM, la ofensiva estadounidense se realizó tras un ataque con dron atribuido a Irán contra el petrolero M/T Kiku, con bandera panameña, mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

El mando militar aseguró que las acciones iraníes representan una amenaza directa a la navegación comercial y justificó los ataques como una respuesta a la “continua agresión iraní” en la zona.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Irán y el alto el fuego?

En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente Donald Trump afirmó que Irán ha violado el acuerdo de alto el fuego y lanzó una advertencia sobre una posible expansión de la ofensiva militar estadounidense.

"Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito", escribió el mandatario.

Trump añadió una de sus declaraciones más contundentes sobre el conflicto al señalar:

"Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", en referencia a una posible escalada total del enfrentamiento.

El presidente también acusó a Irán de lanzar ataques con drones contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que, según dijo, representó una violación “insensata” del cese de hostilidades.

¿Cómo respondió el CENTCOM a los ataques en Ormuz?

El Comando Central de Estados Unidos informó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de vigilancia militar, posiciones de defensa aérea, infraestructura de comunicaciones y capacidades para el despliegue de minas navales.

Según el organismo, estas acciones buscan frenar la amenaza a la navegación comercial después de ataques recientes contra buques en la región, incluidos incidentes previos atribuidos a fuerzas iraníes.

¿Qué implica el intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz?

Los enfrentamientos ocurren en un contexto de tensión sostenida tras la firma de un memorando de entendimiento entre ambos países el pasado 17 de junio, con el objetivo de reducir hostilidades y garantizar el libre tránsito marítimo.

Sin embargo, el nuevo intercambio de acusaciones y ataques ha puesto en duda la estabilidad del acuerdo, en una región clave para el transporte energético global y con alto impacto potencial en los mercados internacionales.