Lewotobi Laki Laki de Indonesia empezó a expulsar ceniza ardiente

El volcán Lewotobi Laki Laki de Indonesia expulsó este sábado imponentes columnas de ceniza caliente, días después de que una enorme erupción mató a nueve personas y lesionara a decenas más.

La actividad en el volcán en la remota isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, ha aumentado desde la erupción del lunes. El jueves, las autoridades ampliaron la zona de peligro cuando el volcán entró en erupción nuevamente.

El viernes, expulsó la columna de ceniza más grande hasta ahora, alcanzando 10 kilómetros de altura, informó Hadi Wijaya, jefe del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, en una conferencia de prensa.

WATCH: Indonesia's Mount Lewotobi Laki-laki spewed an ash column over five miles high as the volcano erupted at least three more times on Saturday https://t.co/I5I6xi6dwt pic.twitter.com/AqWsqTiRZw