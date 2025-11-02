Libera a uno de dos hombres detenidos tras apuñalamientos

La policía británica informó este domingo que uno de los dos hombres arrestados en relación con los apuñalamientos en un tren con destino a Londres ha sido liberado sin cargos, y que un miembro del personal ferroviario fue “heroico” y permanece en estado crítico.

En un comunicado el domingo por la noche, la policía indicó que el único sospechoso restante es un hombre británico de 32 años que permanece bajo custodia bajo sospecha de intento de asesinato. Otro hombre, de 35 años, fue inicialmente arrestado como sospechoso pero fue liberado sin cargos cuando se determinó que no estuvo involucrado.

La policía indicó que no está tratando los apuñalamientos como un acto de terrorismo y que no busca a nadie más en relación con el ataque. No reveló un posible motivo ni el tipo de cuchillo utilizado.

“Nuestra investigación avanza rápidamente y estamos seguros de que no estamos buscando a nadie más en relación con el incidente”, dijo el subjefe de policía Stuart Cundy de la Policía de Transporte Británica.

“Como era de esperar, detectives especializados están investigando los antecedentes del sospechoso que tenemos bajo custodia y los eventos que llevaron al ataque”, añadió

Seis personas permanecían en hospitales el domingo, una de ellas en estado crítico. La policía indicó que se trataba de un miembro del personal del operador del tren, London North Eastern Railway, o LNER, que opera los servicios de la línea principal de la costa este en el Reino Unido.

“Después de ver los videos de vigilancia del tren, las acciones del miembro del personal ferroviario fueron nada menos que heroicas y sin duda salvaron vidas”, señaló Cundy.

Las otras cinco personas heridas durante el ataque el sábado por la noche fueron dadas de alta de hospitales

Los dos hombres fueron arrestados ocho minutos después de que se hicieran las primeras llamadas de emergencia a las 7:42 pm del sábado desde el tren, donde los pasajeros describieron escenas de pánico y caos, con muchos corriendo por los vagones y algunos buscando refugio en los baños.

La policía sostuvo que el sospechoso es de Peterborough y que abordó el tren en la estación de la ciudad, justo unos minutos antes de que se viera obligada a hacer una parada de emergencia en Huntingdon, una ciudad comercial a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de Londres

El ataque ocurrió cuando el tren de las 6:25 pm que viajaba al sur desde Doncaster, en el norte de Inglaterra, a la estación King's Cross de Londres, estaba en la mitad de su recorrido de dos horas, habiendo partido recientemente de una parada en Peterborough.

Pasajeros ensangrentados salieron del tren en Huntingdon mientras decenas de policías esperaban allí, algunos de ellos armados. Un cuchillo fue recuperado por la policía en la escena.

Durante la respuesta inmediata al ataque, la fuerza policial sostuvo que se había activado el protocolo "Plato", la palabra clave nacional utilizada por la policía y los servicios de emergencia británicos cuando responden a lo que podría ser un "ataque terrorista en marcha". Esa declaración fue posteriormente rescindida

El pasajero Olly Foster dijo a la BBC que escuchó a la gente gritar "corran, corran, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo", y al principio pensó que podría haber sido una broma de Halloween —el sábado fue el día después de Halloween—. Pero cuando los pasajeros pasaron junto a él para alejarse, notó que tenía la mano cubierta de sangre de una silla en la que se había apoyado.

Tras informes de que algunos pasajeros se pusieron en peligro para proteger a otros, la secretaria del Interior, Shabana Mahmood, elogió la “valentía excepcional del personal y los pasajeros en el tren”.

El rey Carlos III afirmó que él y su esposa, la reina Camila, enviaron sus condolencias y pensamientos a los afectados y que estaban “verdaderamente consternados y sorprendidos al escuchar sobre el terrible ataque con cuchillo”.

Había una mayor presencia policial en toda la red ferroviaria del Reino Unido, tanto en los trenes como en las estaciones.

