Libera Venezuela a diez detenidos de EUA para intercambio

Venezuela liberó el viernes a 10 reos estadounidenses a cambio de recibir a decenas de migrantes que Estados Unidos deportó a El Salvador hace meses bajo la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

La resolución representa un logro diplomático para el presidente venezolano Nicolás Maduro, ayuda a Trump en su objetivo de llevar a casa a estadounidenses encarcelados en el extranjero y le otorga a El Salvador un intercambio que había propuesto meses atrás.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio agradeció a Trump y al presidente salvadoreño Nayib Bukele por asegurar el acuerdo.

Today, we have handed over all the Venezuelan nationals detained in our country, accused of being part of the criminal organization Tren de Aragua (TDA). Many of them face multiple charges of murder, robbery, rape, and other serious crimes.



