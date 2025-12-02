Dejan inundaciones más de 1,300 muertos en Asia

Los equipos de emergencia aceleran la búsqueda de sobrevivientes en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia después de que el número de muertos por las inundaciones y deslaves de la última semana superara los 1,300 fallecidos, mientras más de 800 personas siguen sin aparecer.

Las lluvias monzónicas cubrieron pueblos completos, dejaron a miles de personas atrapadas en techos y árboles y arrasaron infraestructuras críticas en varios países.

Indonesia, el país más golpeado

Indonesia enfrenta el impacto más severo, con 712 muertos y 507 desaparecidos. En la isla de Sumatra, las aldeas quedaron incomunicadas: carreteras desaparecidas, puentes colapsados y zonas enteras convertidas en ríos de lodo.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres reconoce que la llegada a las comunidades más remotas es extremadamente complicada.

Las autoridades confirmaron que la corriente arrastró millones de metros cúbicos de madera talada, lo que reactivó la alarma sobre la deforestación e industria ilegal maderera. En Batang Toru, lo que antes era bosque ahora es un paisaje de troncos rotos y casas destrozadas.

“Esto no es sólo un desastre natural, es un desastre provocado por el hombre”, dijo Rianda Purba, activista ambiental.

Sobrevivientes buscan a sus familias

En la aldea de Sikumbang, Zahari Sutra sostiene fotos de su esposa y sus dos hijas pequeñas mientras ruega por ayuda. Perdió su casa en segundos cuando la corriente arrasó la zona. Logró encontrar con vida a su hija mayor, pero sigue sin noticias del resto de su familia.

“Mi única oración es encontrarlas”, dijo con la voz quebrada.

Sri Lanka también enfrenta devastación

En Sri Lanka, donde se reportan 410 fallecidos, los equipos de rescate siguen buscando a 336 personas desaparecidas tras el paso del ciclón Ditwah. Numerosos caminos están bloqueados, puentes han caído y regiones enteras permanecen sin agua potable.

El presidente Anura Kumara Dissanayake calificó la situación como el desastre más grave en la historia reciente del país y advirtió que el número real de muertos podría ser aún mayor.

Entre los testimonios más dolorosos está el de Selladurai Yogaraj, quien perdió a su madre, esposa y dos hijos. “Ni siquiera puedo pensar cómo será la vida ahora”, dijo.

Tailandia inicia la limpieza; millones afectados

Tailandia registró 181 muertos y más de 3.9 millones de personas afectadas. En el sur del país, comenzaron las labores de limpieza mientras se restablecen servicios como el agua potable y la electricidad.

El gobierno anunció que abrirá cocinas públicas y entregará compensaciones económicas a miles de damnificados.

Malasia también sufre daños

Malasia confirmó tres muertes y más de 6,000 evacuados en el estado de Perlis, después de que el agua cubriera vastas zonas residenciales.

Por otra parte, las autoridades advierten que la cifra de muertos podría seguir aumentando en los próximos días.

Comentarios