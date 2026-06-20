Lula lidera en votos mientras Flávio Bolsonaro no avanza

Una encuesta de Datafolha mantiene a Lula al frente de la intención de voto, mientras Flávio Bolsonaro permanece sin crecimiento rumbo a las elecciones

El senador y aspirante presidencial Flávio Bolsonaro se mantiene sin avances en la intención de voto de cara a las elecciones de octubre en Brasil, permaneciendo por detrás del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con un sondeo difundido este sábado por la firma Datafolha.

Según los resultados, Lula encabeza la preferencia electoral con un 41 % en el escenario más probable de primera vuelta, mientras que Bolsonaro registra un 31 %, ampliándose en un punto porcentual la diferencia respecto al estudio realizado el mes anterior.

Escenario de segunda vuelta sin cambios

En una eventual segunda vuelta, las cifras permanecen prácticamente sin variaciones. El líder progresista obtendría un 47 % de los votos frente al 43 % del candidato ultraderechista, manteniéndose una contienda cerrada pero con ventaja para el actual mandatario.

En posiciones más rezagadas aparecen el exgobernador conservador de Goiás, Ronaldo Caiado, con un 3 % de intención de voto; el activista Renan Santos, también con un 3 %; y el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, con un 2 % en el escenario de primera vuelta.

En cuanto a los votos no definidos, el 8 % de los encuestados indicó que votaría en blanco o anularía su sufragio, mientras que un 1 % afirmó no saber aún por quién se inclinará.

Polémicas afectan entorno de Bolsonaro

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) continúa sin crecimiento en las encuestas un mes después de que salieran a la luz conversaciones con Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, quien se encuentra actualmente en prisión bajo sospecha de estar vinculado al mayor fraude financiero registrado en el país.

En los audios divulgados, el senador se refiere a Vorcaro como “hermano” y le solicita apoyo financiero para la producción de una película biográfica sobre su padre, lo que ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad de su candidatura presidencial.

Lula mantiene ventaja pese a señalamientos

El favoritismo de Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo en los comicios previstos para el 4 de octubre, se ha mantenido estable incluso después de que el portavoz del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner, uno de sus aliados más cercanos, fuera relacionado con el denominado ‘Caso Master’.

De acuerdo con medios locales que citan documentos de la investigación de la Policía Federal, existen indicios de que Wagner habría recibido durante años pagos del Banco Master a través de una empresa vinculada a su hijastro.

Asimismo, el senador habría sido beneficiado con un apartamento en Salvador valuado en 2,5 millones de reales (aproximadamente 490.000 dólares o 425.000 euros), además de haber utilizado de manera frecuente aeronaves privadas de Vorcaro.

Según las mismas versiones, Wagner habría respaldado la aprobación de una ley favorable al Banco Master, iniciativa impulsada por el senador Ciro Nogueira, quien también es investigado por presuntos vínculos con Vorcaro.

El estudio de Datafolha fue realizado entre miércoles y jueves de esta semana con una muestra de 2.004 personas en 139 municipios de Brasil, y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales.