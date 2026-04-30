Aprueban reducción de condena para expresidente Jair Bolsonaro

El Congreso de Brasil aprobó este jueves reducir la condena impuesta en contra del expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado efectuado tras perder las elecciones.

Con una mayoría de 49 senadores y 318 diputados a favor, se rechazó el veto impuesto por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, con base en una ley respaldada por la ultraderecha y parte del centro.

La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que, según los expertos, el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años.

Durante el debate, el senador derechista Sérgio Moro afirmó que el veto del mandatario era "cruel" y que la reducción era una "cuestión de justicia".

De acuerdo con la sentencia del Supremo, Bolsonaro lideró un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, para tratar de mantenerse en el poder.

Tras la sentencia, el exmandatario brasileño cumplió unos 120 días de reclusión, pero desde el pasado 27 de marzo el juez le autorizó a pasar al régimen de prisión domiciliaria de forma temporal, mientras se trata de sus problemas de salud.

Es el segundo golpe político que el Congreso propina al Gobierno esta semana, después de que la víspera los senadores rechazaran al candidato de Lula al Supremo.

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