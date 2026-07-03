Lula da Silva y Flávio Bolsonaro chocan por aranceles de EUA

Ambos buscaban disuadir al gobierno de Trump de seguir adelante con su propuesta de aplicar impuestos del 25% a productos brasileños

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su principal rival político, el senador Flávio Bolsonaro, chocaron esta semana por los aranceles impuestos por Estados Unidos, mientras ambos buscaban disuadir al gobierno de Trump de seguir adelante con su propuesta de aplicar impuestos del 25% a productos brasileños pese al amplio superávit comercial estadounidense.

Los dos principales candidatos para las elecciones presidenciales de octubre intercambiaron pullas sobre sus respuestas, lo que sugiere que creen que la manera en que se perciba su gestión de los impopulares aranceles de Estados Unidos será un factor clave en la votación.

Mientras el senador Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, subrayó que los aranceles fortalecerían a Lula, el gobierno de Brasil rebatió el argumento estadounidense de que las políticas comerciales brasileñas sean irrazonables, discriminatorias o gravosas para el comercio de Estados Unidos.

El gobierno de Trump impuso por primera vez un arancel del 50% a las importaciones brasileñas en julio del año pasado, por lo que dijo era una “cacería de brujas” contra Jair Bolsonaro, quien en ese momento estaba siendo juzgado por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 ante Lula.

En su carta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales y afirmó que había ordenado al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, iniciar una investigación, lo que llevó a esa oficina a acusar a Brasil en junio de una aplicación laxa de medidas anticorrupción y de aranceles injustos, entre otras cosas. Estados Unidos ha mantenido durante años un superávit comercial de bienes con Brasil.

Después de que las relaciones entre ambos países parecieran mejorar tras reuniones entre Lula y Trump el año pasado, la propuesta de Estados Unidos de imponer aranceles en junio provocó un nuevo deterioro de los vínculos, y Lula advirtió al mandatario estadounidense que no se entrometiera en las elecciones del país.