Lula se lanza para reelección en Brasil pese temor de injerencia

Lula ha conseguido sumar el respaldo de partidos de centro y llegará a la contienda con niveles de aprobación superiores a los registrados seis meses atrás

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue confirmado como candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones presidenciales de octubre, en lo que podría representar su último intento de buscar la reelección.

El mandatario, de 80 años, disputará así su séptima elección presidencial, mientras enfrenta una creciente presión política internacional en torno a los comicios y al avance de sectores de derecha en América Latina.

Durante la convención de su partido, Lula aseguró que Brasil debe fortalecer su soberanía y planteó impulsar la industria de defensa, además de proteger los recursos minerales estratégicos del país.

El presidente sostuvo que Brasil debe tener una postura más firme para impedir que intereses extranjeros exploten sus recursos sin respetar la soberanía nacional.

Dirigentes del PT también alertaron sobre el riesgo de una eventual intervención extranjera en el proceso electoral y señalaron particularmente al presidente de EUA, Donald Trump, y al mandatario argentino, Javier Milei.

Flávio Bolsonaro suma respaldo internacional

El principal rival de Lula, el senador Flávio Bolsonaro, ha recibido el respaldo público de integrantes del gobierno estadounidense, así como de Javier Milei y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El apoyo internacional hacia el senador se suma a la influencia que mantiene su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue aliado de Trump y actualmente cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por su participación en un intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro también ha cuestionado el sistema de votación electrónica brasileño, al igual que su padre, lo que ha generado preocupación entre funcionarios sobre posibles campañas destinadas a debilitar la confianza en las elecciones.

Advierten sobre campañas de desinformación

Integrantes del PT han expresado preocupación por posibles operaciones extranjeras de influencia, entre ellas campañas coordinadas mediante bots y manipulación de contenidos en redes sociales para incidir en los votantes y poner en duda el sistema electrónico de votación.

El vicepresidente Geraldo Alckmin, quien volverá a acompañar a Lula en la fórmula electoral, defendió el sistema brasileño y aseguró que su funcionamiento garantiza elecciones confiables.

Trump y Milei aumentan la presión sobre Lula

La administración de Trump ha impuesto nuevos aranceles a productos brasileños y modificó la clasificación de dos grupos criminales locales, decisiones que, de acuerdo con analistas citados en el reporte, podrían afectar a empresas brasileñas y abrir la puerta a nuevas formas de presión.

Las medidas ocurrieron después de que Flávio Bolsonaro viajara a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses.

Por su parte, Javier Milei visitó Sao Paulo el 25 de julio para participar en un acto del Partido Liberal de Bolsonaro. Durante su visita lanzó críticas contra Lula y contra un juez del Supremo Tribunal Federal que supervisó el proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

Netanyahu también publicó un mensaje en video en respaldo al adversario de Lula.

Lula busca fortalecer vínculos con China

Ante las presiones provenientes de gobiernos extranjeros, Lula ha insistido en defender la soberanía brasileña. El mandatario mantuvo recientemente una conversación con el presidente de China, Xi Jinping, uno de los principales socios comerciales de Brasil.

Sus aliados también consideran que un nuevo gobierno de Lula podría impulsar al Mercosur para ampliar acuerdos comerciales con países de distintas regiones del mundo.

El presidente llega fortalecido a la contienda

Lula ha conseguido sumar el respaldo de partidos de centro y llega a la contienda con niveles de aprobación superiores a los registrados seis meses atrás.

Entre las propuestas que impulsa su campaña se encuentran una reforma al sistema del impuesto sobre la renta para reducir la carga sobre las personas de menores ingresos y un programa para condonar deudas que ha ganado popularidad.

La elección presidencial brasileña será seguida de cerca en la región, en un contexto en el que varios países latinoamericanos han elegido recientemente gobiernos de derecha o conservadores alineados con algunas de las posiciones de Donald Trump.