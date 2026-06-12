Termina Lula da Silva tratamiento contra cáncer de piel

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, concluyó este viernes el tratamiento de radioterapia que seguía como medida preventiva tras ser operado de un cáncer de piel detectado en el cuero cabelludo.

Durante un evento público en Brasilia, el mandatario de 80 años anunció que completó la decimoquinta y última sesión de radioterapia recomendada por sus médicos para reducir el riesgo de una reaparición de la enfermedad.

"Hoy terminé mi decimoquinta radioterapia. Tuve un cáncer en mi cabeza y ya no existe más. Estoy feliz por mi cura definitiva", expresó Lula.

Tratamiento complementario tras una cirugía

El líder brasileño fue sometido en abril a una intervención quirúrgica para retirar una lesión cancerígena localizada en el cuero cabelludo. Posteriormente, los especialistas del hospital Sirio-Libanés de Brasilia recomendaron un tratamiento complementario de radioterapia como medida preventiva.

A pesar de las sesiones médicas, Lula mantuvo sus actividades oficiales sin modificaciones importantes y continuó con la agenda prevista por el gobierno durante las últimas semanas.

La salud de Lula sigue bajo atención pública

El estado de salud del mandatario ha generado interés dentro y fuera de Brasil debido a que busca competir por un cuarto mandato presidencial no consecutivo en las elecciones programadas para el 4 de octubre.

Desde que regresó a la Presidencia en enero de 2023, Lula ha enfrentado diversos episodios médicos. Entre ellos destaca una operación para tratar una hemorragia intracraneal derivada de una caída ocurrida en la residencia oficial.

El presidente también superó en 2011 un cáncer de laringe, enfermedad que trató mediante quimioterapia y radioterapia. Con la conclusión de este nuevo tratamiento, Lula aseguró que el cáncer de piel fue eliminado y expresó optimismo sobre su recuperación.

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