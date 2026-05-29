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Internacional

Envía Brasil toneladas de alimentos a Bolivia para mitigar crisis

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó el despliegue logístico luego de mantener una conversación telefónica con su homólogo.

  • 29
  • Mayo
    2026

El Gobierno de Brasil formalizó este viernes el envío de 21 toneladas de alimentos hacia Bolivia con el objetivo de mitigar la severa crisis de desabastecimiento que afecta al país andino. La emergencia humanitaria se ha agudizado debido a una ola de bloqueos de carreteras promovidos por organizaciones campesinas que exigen la dimisión del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

El cargamento asistencial está compuesto por 16 toneladas de arroz y 5 toneladas de leche en polvo. Los insumos fueron movilizados en un avión de carga perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), el cual despegó desde la Base Aérea de Canoas, en el sur de Brasil, con destino directo a la ciudad de La Paz.

Coordinación diplomática entre Lula da Silva y Rodrigo Paz

La cooperación bilateral se consolidó tras una petición expresa del mandatario boliviano. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó el despliegue logístico luego de mantener una conversación telefónica con su homólogo, donde aprovechó para manifestar su total respaldo a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho en la región.

La cancillería brasileña informó que Lula hizo un exhorto público tanto al gobierno como a los movimientos sociales para deponer las acciones hostiles. El mandatario insistió en la urgencia de privilegiar el diálogo político como la única vía legítima para resolver las divergencias.

Tres semanas de aislamiento y escasez generalizada

Bolivia arrastra tres semanas consecutivas de protestas e interrupciones viales encabezadas por sindicatos agrarios y sectores afines al expresidente Evo Morales. Las movilizaciones han aislado por completo al departamento de La Paz y se han extendido a zonas estratégicas como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento crítico de insumos básicos y combustibles, la administración de Rodrigo Paz se ha visto obligada a activar puentes aéreos de emergencia. Países como Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos ya han ofrecido apoyo logístico adicional para contener el impacto social de la crisis.


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