Internacional

Me reuniré con Putin y Zelensky si hay acuerdo de paz: Trump

Donald Trump afirmó que solo se reunirá con Putin y Zelensky cuando el plan de paz esté prácticamente cerrado. Asegura avances 'significativos'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que está dispuesto a reunirse “pronto” con los mandatarios de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelensky y Vladímir Putin, pero únicamente cuando el acuerdo de paz para poner fin a la guerra sea “definitivo” o esté en su fase final.

La declaración fue publicada en un mensaje en su red Truth Social, donde el mandatario afirmó que su gobierno ha logrado “avances significativos” en la negociación.

Washington presume progresos en el plan de paz

Trump explicó que el plan original de 28 puntos, elaborado por Estados Unidos, ha sido perfeccionado con nuevas aportaciones de ambas partes.

Aseguró que “solo quedan algunos puntos de desacuerdo”, sin detallar el contenido de los temas pendientes. 

Para avanzar en esta fase, ordenó a su enviado especial, Steve Witkoff, reunirse con Putin en Moscú, mientras que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, hará lo propio con representantes ucranianos.

Equipo de alto nivel revisará avances diplomáticos

Los resultados de estos encuentros serán evaluados por Trump en conjunto con el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de gabinete Susie Wiles.

El presidente había fijado como plazo este jueves, Día de Acción de Gracias en EUA, para que Ucrania aceptara el plan inicial, el cual fue negociado por Washington y Moscú antes de ser presentado a Kiev.

Según reportes previos, el plan obligaría a Ucrania a reducir su Ejército y a ceder territorio a Rusia, incluyendo zonas que Moscú aún no controla militarmente.

Tras las negociaciones en Ginebra el fin de semana, surgió una nueva propuesta de 19 puntos más favorable para Ucrania y respaldada por socios europeos, sin embargo el Kremlin acusó a esta iniciativa revisada de intentar “socavar” el proceso de paz.

Moscú y Kiev mantienen posturas encontradas

Aunque Estados Unidos insiste en que el diálogo avanza, las posiciones entre Ucrania y Rusia continúan distantes.

Por su parte, Kiev rechaza ceder territorios y exige garantías de seguridad, mientras Moscú busca formalizar anexiones ya declaradas e imponer límites a las fuerzas ucranianas.

 


