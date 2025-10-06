Trump estrena cuenta en TikTok: 'Salvé TikTok, me deben una'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este lunes al publicar su primer video en TikTok desde su retorno a la Casa Blanca, enviando un mensaje directo a los jóvenes usuarios de la plataforma: “Yo salvé TikTok, así que me deben una”.

En el clip, grabado desde el Despacho Oval, el mandatario aparece sentado en su escritorio, hablando con un tono relajado y sonriente:

“A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”.

El video que rompió récords en horas

El video, de apenas unos segundos, acumuló casi un millón de visualizaciones en tres horas, con más de 147 mil “me gusta”, 6 mil comentarios y 7 mil compartidos, convirtiéndose en una de las publicaciones políticas más virales del día.

Es también la primera aparición del presidente en la red social desde las elecciones de noviembre pasado, cuando se impuso a la candidata demócrata Kamala Harris.

Cabe señalar que el regreso de Trump a TikTok ocurre pocos días después de que el mandatario firmara una orden ejecutiva que asegura el funcionamiento “seguro y legal” de la aplicación en territorio estadounidense.

Dicha medida se dio tras un acuerdo con ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, que permitirá mantener la operación de la plataforma en Estados Unidos bajo una nueva estructura societaria.

Oracle, garante de la seguridad de TikTok en EUA

De acuerdo con la Casa Blanca, el gigante tecnológico Oracle se encargará de proteger los algoritmos y los datos de los usuarios estadounidenses, garantizando que la información no sea accesible desde China.

En 2024, el Congreso estadounidense había determinado que TikTok debía operar de forma independiente de su matriz china para continuar funcionando en el país, por razones de seguridad nacional.

La Casa Blanca también entra a TikTok

En un movimiento paralelo, la Casa Blanca abrió su propio perfil oficial en TikTok, buscando conectar con las nuevas generaciones en una de las plataformas más populares del mundo.

El lanzamiento marca un cambio en la estrategia digital de comunicación del gobierno estadounidense, que busca aprovechar el alcance masivo de las redes sociales entre el público joven.

