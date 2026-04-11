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Internacional

'Me da igual si EUA llega a un acuerdo con Irán': Trump

El mandatario estadounidense minimizó el acuerdo pese a las negociaciones y afirmó que EUA se impondrá sin importar el resultado

  • 11
  • Abril
    2026

Estados Unidos fue el ganador del conflicto en Medio Oriente; al menos eso asegura Donald Trump.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos aseguró que le “da igual” llegar a un acuerdo o no con Irán porque “pase lo que pase”, Estados Unidos “ganó”.

Me da igual llegar a un acuerdo o no (…). Hemos ganado pase lo que pase. “Hemos ganado”, dijo Trump en un breve encuentro con la prensa en la Casa Blanca.

"Han estado reunidos muchas horas. Veremos lo que pasa. Puede que haya un acuerdo. Puede que no. No importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, hemos ganado“, insistió.

Estas declaraciones surgen después de las primeras reuniones entre EUA e Irán en Pakistán.

Del mismo modo, el mandatario estadounidense agregó que Irán "ahora no tiene armada, rada y fuerzas aéreas".

Con todo eso, veremos qué ocurre, pero desde mi punto de vista, no me importa.

Sin embargo, Trump también destacó que las negociaciones con Irán son "profundas" y, en cuanto al estrecho de Ormuz, se refirió a que EUA lo pretende abrir “por otros países”.

“Vamos a abrir el Estrecho, aunque no lo usemos nosotros, porque tenemos a muchos otros países del mundo que lo usan y que o tienen miedo o son débiles o tacaños”.

Las negociaciones entre ambos países iniciaron este sábado en Islamabad, Pakistán, para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero por EUA e Israel.

En ellas participan el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.


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