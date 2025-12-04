Trump y Melania encienden el árbol navideño de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, realizaron la tradicional encendida del pino navideño de la Casa Blanca, con lo que marcaron el inicio del fin de año en una ceremonia que reunió a altos funcionarios, artistas y familias seleccionadas.

"La religión está volviendo a Estados Unidos, muy fuertemente", dijo Trump desde el escenario instalado frente a la residencia presidencial, y aprovechó para reconocer el trabajo de las fuerzas federales desplegadas en Washington bajo la justificación de combatir el crimen.

En el evento, el mandatario hizo la cuenta regresiva para el encendido y pidió a Melania realizar el acto simbólico de encender el abeto de seis metros de alto.

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump light the national Christmas tree on the Ellipse by the White House. pic.twitter.com/WDoj3OGwlT — Fox News (@FoxNews) December 4, 2025

La decoración del árbol y los salones de la Casa Blanca estuvo a cargo de la Oficina de la Primera Dama, que cada año supervisa todos los detalles de la ornamentación y la ambientación navideña.

Mientras que la música estuvo a cargo de los legendarios The Beach Boys y varias bandas de música country que animaron a los presentes con sus interpretaciones.

La ceremonia fue aprovechada por Trump para recordar algunos logros durante su primer año de gestión, entre los que destacó la organización del Mundial de 2026 y los próximos Juegos Olímpicos, así como otros avances en infraestructura y seguridad.

La ceremonia del encendido del árbol de la Casa Blanca, que data de 1923, es uno de los eventos navideños más emblemáticos de la residencia presidencial y reúne cada año a líderes, familias y artistas en torno a una tradición que combina simbolismo religioso, cultural y social.

