La división más afectada será Xbox, que perderá 1,600 trabajadores de inmediato y prevé más recortes durante el año fiscal

Inicio / Internacional / Microsoft despide a 4,800 empleados; Xbox, la más afectada

Microsoft inició una nueva ronda de recortes que afectará a 4,800 empleados en todo el mundo, cerca del 2.1% de su plantilla global.

Dicha medida impactará especialmente a Xbox, donde 1,600 trabajadores perderán su empleo como parte de una reestructuración con la que la compañía busca replantear el futuro de su división de videojuegos.

La empresa confirmó que los despidos forman parte de un proceso para "reiniciar" Xbox en un momento en el que enfrenta mayores desafíos para competir con PlayStation, de Sony, y Nintendo Switch.

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Xbox reconoce que su negocio atraviesa dificultades

En un mensaje dirigido a los empleados, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, admitió que la situación financiera de la división no atraviesa su mejor momento.

"Nuestro negocio hoy no es saludable", señaló la ejecutiva, quien explicó que los márgenes de ganancia son entre tres y diez veces inferiores a los de otras compañías dedicadas al desarrollo y publicación de videojuegos.

Sharma también advirtió que la industria enfrenta una crisis derivada del incremento en los costos de fabricación del hardware para consolas, un escenario que ha reducido la rentabilidad del negocio.

Habrá más despidos durante el año

Los 1,600 recortes anunciados en Xbox no serán los únicos. La directiva informó que la empresa prevé eliminar otros 1,600 puestos adicionales durante el año fiscal que comenzó la semana pasada.

Como parte de la reorganización, Microsoft también separará cuatro estudios de desarrollo de videojuegos que había incorporado anteriormente a su estructura tras diversas adquisiciones.

Hace casi tres años, Microsoft concretó la compra de Activision Blizzard por $69,000 millones de dólares, una de las adquisiciones más importantes en la historia de la industria.

Con esa operación, la compañía buscaba fortalecer su catálogo de videojuegos, sumar franquicias como Call of Duty e impulsar su servicio de suscripción con un modelo similar al de plataformas de streaming.

Sin embargo, Sharma reconoció que la estrategia no produjo el crecimiento esperado.

"Si bien esos negocios han creado un valor significativo, no crecieron al ritmo que esperábamos", afirmó.

Microsoft descarta que la IA sustituya estos empleos

Los despidos en Xbox forman parte de un ajuste más amplio dentro de Microsoft. La directora de Recursos Humanos, Amy Coleman, explicó que la reducción responde a cambios en las necesidades del mercado y de los clientes.

La ejecutiva también buscó frenar las especulaciones sobre el papel de la inteligencia artificial en estas decisiones.

"Quiero ser directa en que los puestos eliminados hoy no están siendo reemplazados por la IA", escribió en un mensaje dirigido a los trabajadores.

Cabe señalar que dicha reestructuración ocurre después de que Microsoft ofreciera programas de retiro voluntario a unos 8,750 empleados durante mayo.

Según la compañía, más del 30% de los trabajadores elegibles aceptó esas ofertas, pero la reducción no fue suficiente para alcanzar los objetivos planteados por la empresa.