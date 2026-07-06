Trump da campanada de apertura en Wall Street; abre mixto

Esto sucede en el marco del lanzamiento de 'Cuentas Trump' en beneficio de los niños nacidos en Estados Unidos, con el objetivo de impulsar su futuro financiero

En un hecho inédito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este lunes la campanada de apertura de Wall Street desde el Despacho Oval.

Por primera vez en la historia, un presidente de los Estados Unidos participa en el acto simbólico de apertura de la sesión bursátil. Esto se logró gracias a la ceremonia conjunta con el New York Stock Exchange (NYSE) y el Nasdaq.

A través de las cuentas oficiales de la Casa Blanca, se mostró cómo Trump sostenía el badajo para producir el sonido que dio movimiento a las acciones en la bolsa.

HISTORY MADE. 🔔🇺🇸



For the first time ever, the opening bell rings from the Oval Office. An epic moment for an epic launch ➡️ https://t.co/iZOqExKN6o 💸 pic.twitter.com/YCW2KZ1yLh — The White House (@WhiteHouse) July 6, 2026

Esto sucede en el marco del lanzamiento de "Cuentas Trump" en beneficio de los niños nacidos en Estados Unidos, con el objetivo de impulsar su futuro financiero con cuentas de ahorro e inversión con ventajas fiscales, como la compra de vehículos.

Estas cuentas ponen a las familias al volante: padres, abuelos, familia y amigos pueden contribuir, y los niños elegibles incluso reciben ese impulso inicial del Tesoro.

Wall Street abre en terreno mixto

Wall Street abrió en terreno mixto este lunes después de que uno de sus principales indicadores iniciara a la baja.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.06% hasta 52,867 unidades

: baja 0.06% hasta 52,867 unidades S&P 500 : baja 0.34% hasta 7,502 unidades

: baja 0.34% hasta 7,502 unidades Nasdaq: baja 0.70% hasta 26,014 unidades

Oracle subía un 1.84%; Marvell Technology avanzaba un 3.78%; Teradyne ganaba un 6.91%; y Western Digital aumentaba un 9.33% su cotización.

Se desmarcaba de la tendencia de Microsoft, que perdía un 1.51% después de que la compañía anunciara que recortará alrededor de 4,800 puestos de trabajo, lo que equivale a un 2.1% de su plantilla global.

Esta decisión llega en el marco de una nueva reestructuración que afectará especialmente a su división de videojuegos Xbox, quien busca "adaptar" la compañía al impacto de la inteligencia artificial (IA) en sus operaciones y modelos de negocio.

Así amanece el resto de las acciones en la Bolsa de Nueva York

El oro avanzaba un 0.71%, hasta $4,155 dólares la onza, y la plata sumaba un 2.01%, hasta $62.29 dólares la onza