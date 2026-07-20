Misiles rusos matan a diez en buque con maíz en Odesa

Un ataque con misiles atribuido a Rusia contra un buque mercante que transportaba maíz frente al puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, dejó 10 personas muertas

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Un ataque con misiles atribuido a Rusia contra un buque mercante que transportaba maíz frente al puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, dejó 10 personas muertas, informaron autoridades ucranianas.

El navío Golden Leo, con bandera de Guinea-Bissau y tripulación integrada por ciudadanos de India y Siria, fue impactado por tres misiles de crucero mientras salía del puerto ucraniano tras completar la carga de grano.

La Marina de Ucrania informó que los proyectiles alcanzaron la zona de estribor de la superestructura del barco, provocando un incendio a bordo.

La emergencia fue atendida durante toda la noche mediante labores de búsqueda y rescate.

Ocho tripulantes fueron rescatados

La Administración de Puertos Marítimos de Ucrania confirmó que ocho de los 17 tripulantes lograron ser evacuados con vida. Sin embargo, nueve marineros y un piloto marítimo ucraniano fallecieron a consecuencia del ataque.

De acuerdo con las autoridades, los tripulantes del barco eran ciudadanos de Siria e India, mientras que el piloto pertenecía a la empresa estatal de administración portuaria.

La Armada ucraniana señaló que el buque civil no representaba una amenaza militar y calificó el ataque como una agresión contra la navegación comercial y una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Más ataques contra Odesa

Horas después del impacto contra el Golden Leo, otro ataque ruso contra Odesa dejó tres personas muertas y tres heridas, según informó Serhiy Lysak, jefe de la administración militar de la ciudad.

El funcionario indicó que varias infraestructuras fueron blanco de los ataques, aunque no ofreció mayores detalles sobre los daños ocasionados.

El ministro de Reconstrucción, Infraestructura y Transporte de Ucrania, Mikola Kalashnik, afirmó que el ataque representa un golpe para la seguridad del transporte marítimo internacional y la cadena de suministro de alimentos.

El buque Golden Leo pertenece a Ocean Grace Shipping Ltd, con sede en Mumbai, y es administrado por Friends Shipping Co SA. Hasta el momento, Moscú no había emitido comentarios públicos sobre el incidente.