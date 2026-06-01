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Internacional

Rusia ataca ciudades ucranianas con 73 misiles y 656 drones

Moscú disparó 73 misiles y 656 drones contra varias regiones de Ucrania, en una ofensiva que tuvo como blanco ciudades como Kiev, Járkov y Dnipró

  • 01
  • Junio
    2026

Rusia lanzó durante la pasada madrugada contra varias ciudades y regiones de Ucrania uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, que mataron al menos a diez personas, según Kiev.

Las autoridades ucranianas han informado hasta el momento de la muerte de cuatro personas en Kiev y otras seis en Dnipró como consecuencia de este ataque ruso.

Se trata de la primera ofensiva de esta envergadura lanzada por las fuerzas del Kremlin después de que Moscú anunciara a finales de mayo el comienzo inminente de una campaña de ataques a centros de toma de decisiones del Estado ucraniano.

Las ciudades de Kiev (norte), Dnipró (centro-este), Járkov (noreste), Zaporiyia (sureste) y Poltava (centro) estuvieron entre los objetivos del ataque, destacó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este martes.

Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 40 de los misiles y 602 drones, mientras que otros 33 misiles y otros tantos drones no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea en el parte, que también informa de la caída de fragmentos de proyectiles derribados en otros quince lugares.

Rusia confirma el ataque masivo a Ucrania

El Ejército ruso lanzó la pasada noche un ataque masivo con misiles y drones contra empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania, confirmó el Ministerio de Defensa de Rusia.

La confirmación de Moscú llega después de que las autoridades ucranianas informaran de que al menos diez personas murieron en la oleada de ataques rusos, una de las más masivas de toda la guerra y la mayor de los últimos meses.

"Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armamento aéreo, terrestre y marítimo de largo alcance y precisión, incluyendo misiles hipersónicos y drones", señaló el mando militar ruso en una nota publicada en MAX.

Según Defensa, el ataque tuvo como objetivo instalaciones del complejo industrial militar en Kiev, Zaporiyia, Járkov y Dnipropetrovsk, así como en las regiones de Poltava, Jmelnitski y Sumi, además de infraestructura de combustible y transporte utilizada por el Ejército ucraniano y aeródromos militares.

"El ataque logró su propósito, todos los objetivos fueron alcanzados", concluyó el Ministerio de Defensa ruso.

Según el parte de este martes de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó 73 misiles de distintos tipos en el ataque, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, algo que Moscú no confirmó en su comunicado.

Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 40 de los misiles y 602 drones, mientras que otros 33 misiles y otros tantos drones no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea en el parte, que también informa de la caída de fragmentos de proyectiles derribados en otros quince lugares.

Una 'nueva fase' en la guerra, según Putin

Se trata de la primera ofensiva de esta envergadura lanzada por las fuerzas del Kremlin después de que Moscú anunciara a finales de mayo el comienzo inminente de una campaña de ataques a centros de toma de decisiones del Estado ucraniano.

La víspera, el presidente ruso Vladímir Putin alertó de que tras el ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en Lugansk del pasado 22 de mayo, en la que fallecieron 21 personas, incluyendo menores de edad, la guerra en Ucrania había pasado a una nueva fase desde el punto de vista cualitativo.

Dos días después del ataque contra la residencia estudiantil, el ejército ruso lanzó un ataque masivo que incluyó misiles balísticos, de crucero y también hipersónicos, como el temible Oréshnik, además de un millar de drones, y anunció una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev.

Además, las autoridades rusas conminaron a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen "cuanto antes" la capital ucraniana.

En paralelo, las autoridades locales de la región rusa de Krasnodar, cerca del mar Negro, informaron este martes de un incendio en la refinería Ilsk, una de las principales del país, tras un ataque nocturno de drones ucranianos.

Los ataques ucranianos contra la infraestructura y la logística de combustible en la retaguardia rusa han causado problemas de abastecimiento en el sur de Rusia y en la anexionada península ucraniana de Crimea, donde las autoridades se han visto obligadas a limitar la venta de gasolina.

Según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron 148 drones ucranianos de ala fija sobre ocho regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov.


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