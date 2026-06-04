Modi se reúne con Delcy Rodríguez mientras amplían importaciones

El primer ministro de India, Narendra Modi, se reunió este jueves con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en su intento por profundizar los vínculos con Venezuela en materia de petróleo.

De acuerdo con el alto funcionario del Ministerio indio de Exteriores, Rudrendra Tandon, las conversaciones celebradas en Nueva Delhi se centraron en fortalecer la cooperación energética.

Se indicó que Venezuela se ha convertido en las últimas semanas en el tercer mayor proveedor de petróleo crudo de India.

India busca mayores fuentes de hidrocarburo; ve en Venezuela una 'buena oportunidad'

Señaló que India busca mayores fuentes de hidrocarburo, por lo que el país sudamericano representa una buena oportunidad.

"Se busca agresivamente nuevas fuentes de petróleo crudo y energía para fortalecer su seguridad energética [...] Venezuela es oportunidad y forma parte muy importante de nuestros aviones".

Modi y Rodríguez también exploraron oportunidades para que empresas indias inviertan en sectores de Venezuela, como la minería, los minerales críticos, los productos farmacéuticos y los automóviles.

India se convierte en el tercer mayor importador de petróleo del mundo

India incrementó sus importaciones de crudo en los últimos meses, lo que convierte al país sudamericano en un proveedor más importante para el tercer mayor importador de petróleo del mundo.

Importa alrededor del 90% de su petróleo. Cerca de la mitad de esos suministros pasaban por el estrecho de Ormuz, una ruta clave de transporte marítimo que quedó prácticamente cerrada por la guerra con Irán.

Rodríguez también se reunió el jueves con el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, además, se espera que visite las instalaciones de los sectores energético, farmacéutico y automotriz de India.

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