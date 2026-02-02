Podcast
Internacional

Trump anuncia acuerdo comercial con India tras llamada con Modi

Trump acordó con Narendra Modi reducir aranceles al 18% y que India deje de comprar petróleo ruso, aumentando importaciones de EUA y posiblemente de Venezuela

  • 02
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que alcanzó un acuerdo comercial con la India tras una conversación telefónica con el primer ministro, Narendra Modi, que incluye la reducción de aranceles y cambios en las compras de petróleo.

En un mensaje en su red social, Trump explicó que acordaron disminuir de inmediato los aranceles recíprocos aplicados a productos indios, pasando del 25% al 18%, con el objetivo de fortalecer el comercio bilateral.

Cambio en compras de crudo ruso

Como parte del entendimiento, Trump afirmó que India aceptó dejar de comprar petróleo ruso, una medida que, según él, “ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania”.

En su lugar, indicó que Nueva Delhi incrementará sus compras de crudo de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela.

Trump ha presionado durante meses para que la India reduzca sus importaciones de petróleo desde Rusia, que llevó, en 2025, a la imposición de aranceles adicionales a productos indios vinculados a esa política energética.

Compromisos de inversiones y compras

Además de la rebaja arancelaria, Trump afirmó que el gobierno indio se comprometió a eliminar barreras arancelarias y no arancelarias a productos estadounidenses, y a aumentar importaciones por más de 500,000 millones de dólares en sectores como energía, tecnología, agricultura y carbón.

Trump describió a Modi como uno de sus “mejores amigos y un líder poderoso y respetado”, y destacó la cooperación entre las dos naciones como un ejemplo de buenas relaciones bilaterales.

Contexto energético y geopolítico

Este anuncio coincide con cambios en el sector energético global. Trump ya había señalado el sábado que la India comenzaría a comprar crudo venezolano en el marco de esta nueva fase de relaciones petroleras, en un momento en que el sector petrolero de Venezuela se ha reconfigurado tras decisiones políticas recientes.

La India era uno de los mayores compradores de petróleo ruso, motivo por el cual Washington había aplicado aranceles más altos a las exportaciones indias y buscaba alterar esos patrones de compra como parte de su estrategia para presionar a Moscú.


