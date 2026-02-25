India e Israel refuerzan su cooperación militar y comercial

El primer ministro de la India, Narendra Modi, inició una visita oficial a Israel con una agenda centrada en la profundización de la cooperación estratégica entre ambos países. A su llegada a Tel Aviv fue recibido por su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, con quien posteriormente se trasladó a Jerusalén para comparecer ante el pleno de la Knéset, el Parlamento israelí.

Antes de aterrizar en Israel, Modi destacó en sus redes sociales que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más sólidos. Subrayó que Nueva Delhi y Jerusalén mantienen una “asociación estratégica amplia y multifacética” que se ha consolidado en los últimos años, particularmente en sectores como defensa, tecnología, agricultura, innovación, energía y ciberseguridad. El mandatario indio señaló que su visita busca ampliar esa cooperación “en diversos ámbitos”, reforzando los vínculos políticos y económicos.

Desde la oficina del primer ministro israelí se calificó el viaje como un acontecimiento “histórico”, recordando que Modi ya había visitado Israel en 2017, en lo que fue el primer viaje oficial de un jefe de gobierno indio al Estado hebreo. Las autoridades israelíes resaltaron la relación personal entre ambos líderes y aseguraron que esa sintonía política ha contribuido a fortalecer la cooperación bilateral de manera sostenida.

Agenda diplomática y acuerdos previstos

Tras su intervención en la Knéset, ambos mandatarios participaron en un foro centrado en innovación tecnológica, un sector clave en la relación bilateral. Israel es reconocido como uno de los principales polos globales de startups y tecnología avanzada, mientras que India ha consolidado su propio ecosistema digital y tecnológico, lo que ha abierto nuevas oportunidades de colaboración en inteligencia artificial, agricultura inteligente, gestión del agua y tecnología médica.

Previo al viaje, el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, anunció el inicio formal de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. De concretarse, el acuerdo podría ampliar significativamente el intercambio bilateral, que ya supera varios miles de millones de dólares anuales en sectores como tecnología, diamantes, productos farmacéuticos y equipamiento de defensa.

El componente de seguridad y defensa ocupa un lugar central en el vínculo entre Nueva Delhi y Jerusalén. Israel se ha convertido en uno de los principales proveedores de equipamiento militar para India, incluyendo sistemas de defensa antimisiles, drones, radares y tecnología de vigilancia avanzada. Según reportes especializados publicados por Forbes India, los acuerdos de armamento pactados para 2026 alcanzarían los 8,600 millones de dólares, consolidando a Israel como uno de los principales abastecedores militares de India, solo por detrás de Francia.

Esta cooperación se enmarca en la estrategia india de diversificar sus proveedores de defensa y fortalecer su capacidad tecnológica interna mediante transferencias de conocimiento y producción conjunta.

Una relación en expansión

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas en 1992, los lazos entre India e Israel han evolucionado desde una cooperación discreta hacia una asociación estratégica integral. Hoy, además de la defensa, destacan los proyectos conjuntos en gestión hídrica, agricultura de precisión, innovación digital y energías renovables.

La visita de Modi refuerza la tendencia de acercamiento entre ambas naciones y confirma que la relación bilateral se ha convertido en un pilar relevante dentro del mapa geopolítico y económico de Asia y Oriente Próximo.

