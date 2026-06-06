Muere Bernadette Chirac, ex primera dama de Francia

Bernadette Chirac, ex primera dama de Francia y una de las figuras más influyentes de la política francesa durante las últimas décadas, falleció a los 93 años. La noticia fue confirmada este sábado por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien destacó su papel en la vida pública del país y su trabajo en favor de miles de pacientes a través de diversas iniciativas benéficas.

Durante más de cinco décadas, Bernadette Chirac estuvo ligada a la trayectoria política de su esposo, Jacques Chirac, quien ocupó la presidencia de Francia entre 1995 y 2007. Sin embargo, su presencia trascendió el papel tradicional de primera dama y logró construir una carrera política propia que le otorgó influencia dentro y fuera del Palacio del Elíseo.

Una figura clave en la política francesa

Nacida como Bernadette Thérèse Marie Chodron de Courcel el 18 de mayo de 1933 en París, provenía de una familia con raíces en la élite francesa. Su vida cambió al ingresar a Sciences Po, una de las instituciones académicas más prestigiosas del país, donde conoció a Jacques Chirac.

La pareja se casó en 1956 y permaneció unida durante 63 años. Mientras Jacques Chirac desarrollaba una extensa carrera política que lo llevó a ser alcalde de París, primer ministro y posteriormente presidente, Bernadette consolidó su propia base de apoyo político en la región de Corrèze.

En 1971 fue elegida concejala municipal en Sarran y años más tarde ocupó cargos regionales que mantuvo durante décadas. Su influencia aumentó durante la presidencia de su esposo, convirtiéndose en una voz con peso dentro de los círculos políticos franceses.

El trabajo benéfico que transformó su imagen pública

Uno de los capítulos más importantes de su vida pública comenzó en 1994, cuando asumió la dirección de una organización dedicada a recaudar fondos para niños hospitalizados. Bajo su liderazgo, la iniciativa se convirtió en una de las campañas benéficas más reconocidas de Francia.

Su compromiso con la causa estuvo marcado también por experiencias personales. La enfermedad de su hija mayor, Laurence Chirac, quien enfrentó graves problemas de salud durante gran parte de su vida, fortaleció su interés por apoyar a familias y pacientes en situaciones similares.

Un legado que va más allá del Palacio del Elíseo

Tras la salida de Jacques Chirac de la presidencia en 2007, Bernadette continuó participando activamente en la vida pública. Publicó memorias que tuvieron amplia aceptación entre los lectores franceses y mantuvo presencia en debates políticos y sociales durante varios años.

Con la muerte de Bernadette Chirac desaparece una de las figuras más reconocibles de la política francesa contemporánea. Su legado combina décadas de actividad política, trabajo comunitario y una influencia que logró ejercer por mérito propio en una esfera históricamente dominada por hombres.

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