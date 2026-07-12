El legislador era considerado una de las figuras más influyentes en Washington en política exterior, y asesoró a Trump en asuntos como Irán y Rusia

Inicio / Internacional / Muere el senador republicano Lindsey Graham, a los 71 años

Uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso, el senador republicano Lindsey Graham, perdió la vida a los 71 años, tras una “enfermedad breve y repentina”.

A través de un comunicado publicado por la oficina, no proporcionó detalles adicionales sobre el deceso del exabogado de la Fuerza Aérea.

En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el fallecimiento de uno de los socios más cercanos a su gabinete, debido a que él viajó por todo el mundo para abogar por una política exterior estadounidense más enérgica en el extranjero.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha muerto! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy extrañado! DETALLES Y ARREGLOS MÁS ADELANTE. ¡Qué triste!", escribió el mandatario republicano.

President Donald J. Trump on the passing of Senator Lindsey Graham: pic.twitter.com/m2Mb5m1EKz — The White House (@WhiteHouse) July 12, 2026

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, declaró que “mi corazón está apesadumbrado esta mañana al enterarme del fallecimiento de mi amigo y colega”.

Otro comunicado de la oficina de Graham detalló que los hallazgos preliminares del Médico Forense del Distrito de Columbia indican que el senador murió de una disección aórtica debido a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica.

Se trata de una ruptura de la aorta derivada del endurecimiento de sus arterias.

¿Quién era el legislador republicano y una de las figuras más influyentes en política exterior, Lindsey Graham?

Graham era una de las figuras más influyentes en Washington en política exterior, y asesoró a Trump en asuntos como Irán y Rusia.

Graham, elegido por primera vez para el Senado en 2002 después de servir en la Cámara de Representantes, promovió durante mucho tiempo una política de robusto intervencionismo militar estadounidense y una fuerte defensa nacional que, en años posteriores, lo pondría en desacuerdo con el creciente aislacionismo del Partido Republicano.

Graham también apoyó un papel central en los esfuerzos del Senado para elaborar una enorme reforma migratoria en 2013 como miembro de un grupo bipartidista que redactó una medida amplia que habría alterado prácticamente cada parte de la ley de inmigración. Fue aprobado en el Senado con 68 votos, pero nunca fue considerado por la Cámara de Representantes, por lo que no se convirtió en ley.

Graham rompió con Trump después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, cuando dijo: "No cuenten conmigo. Ya basta". Pero el senador volvió al redil y se mantuvo cercano al presidente durante su segundo mandato.

El senador se dirigió al presidente en su discurso de victoria el mes pasado, cuando dijo: “Voy a ayudarle a cambiar este mundo y cambiar este país”.

Acababa de regresar de Ucrania y anunció el viernes un acuerdo con el gobierno de Trump para avanzar en un paquete de sanciones contra Rusia.

Según la ley de Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster, republicano, nombrará un reemplazo temporal para Graham, que buscaba un quinto mandato en noviembre.