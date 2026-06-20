Muere Claude Guillemot, fundador de Ubisoft en accidente aéreo

Claude Guillemot, cofundador y directivo de Ubisoft, falleció al estrellarse la avioneta que piloteaba cerca de La Baule, en Francia

Claude Guillemot, uno de los cuatro hermanos que fundaron la compañía de videojuegos Ubisoft, falleció el viernes en un accidente de avioneta ocurrido en las inmediaciones de La Baule, una localidad ubicada en la costa atlántica de Francia.

El empresario, de 69 años, es una de las dos víctimas mortales del siniestro, según confirmaron este sábado fuentes de la empresa francesa a diversos medios de comunicación.

Además de integrar el consejo de administración de Ubisoft, Claude Guillemot se desempeñaba como director general delegado responsable de las operaciones de la compañía.

La avioneta era de su propiedad

De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por Le Figaro, Guillemot pilotaba una avioneta Cessna 421 de su propiedad cuando la aeronave se estrelló la tarde del viernes en un campo de trigo, cerca del aeródromo de La Baule.

El vuelo había despegado desde Rennes con destino a La Baule, donde este fin de semana se celebra una concentración que reúne a más de un centenar de aeronaves.

El alcalde de La Baule, Franck Louvrier, explicó que la avioneta realizaba maniobras de aterrizaje cuando, de acuerdo con testigos, efectuó un giro antes de precipitarse contra el suelo.

Uno de los creadores de Ubisoft

Claude Guillemot fundó Ubisoft en 1986 junto con sus cuatro hermanos, dando origen a una empresa que con el paso de los años se consolidó como una de las principales compañías de videojuegos a nivel mundial.

De manera paralela, encabezaba Guillemot Corporation, firma especializada en soluciones de audio comercializadas bajo la marca Hercules y en accesorios para videojuegos vendidos con la marca Thrustmaster.

La compañía había permanecido en el centro de la atención durante las últimas semanas debido a la volatilidad registrada en sus acciones en bolsa.

El pasado 20 de mayo, Ubisoft presentó pérdidas récord por 1,470 millones de euros correspondientes al ejercicio fiscal 2025-2026, en el contexto de un proceso de reestructuración empresarial.