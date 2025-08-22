Cerrar X
Muertes_por_legionelosis_en_Nueva_York_suben_a_6_111_infecciones_1020092173
Internacional

Muertes por legionelosis en Nueva York suben a 6; 111 infecciones

Las autoridades de Nueva York han descubierto una sexta muerte vinculada a un brote de legionelosis en la zona centro de Harlem

  • 22
  • Agosto
    2025

Las autoridades de la ciudad de Nueva York han descubierto una sexta muerte vinculada a un brote de legionelosis en la zona centro de Harlem, donde más de 100 personas han sido diagnosticadas con la dolencia, dijeron el jueves las autoridades de salud.

La persona falleció a principios de este mes fuera de la ciudad de Nueva York. Su muerte fue descubierta recientemente durante la investigación en curso del departamento de salud de la ciudad sobre el brote que comenzó a finales de julio, informó la agencia. El departamento reportó una quinta muerte el lunes.

Los funcionarios dijeron que 111 personas han sido diagnosticadas con legionelosis hasta el jueves, dos más que el miércoles. Siete personas están hospitalizadas, dos menos que el día anterior, indicó el departamento. Catorce personas habían sido hospitalizadas el lunes.

Las bacterias que causan la legionelosis se habían descubierto en 12 torres de enfriamiento de 10 edificios, incluyendo un hospital y una clínica de salud sexual administrados por la ciudad, dijeron las autoridades de salud. Los esfuerzos de remediación se han completado desde entonces en todas las torres de enfriamiento.

La legionelosis es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. El brote de la ciudad ha sido vinculado a torres de enfriamiento, que utilizan agua y un ventilador para enfriar los edificios.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las personas generalmente desarrollan síntomas —tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar— entre dos días y dos semanas después de la exposición a la bacteria.

Los funcionarios de salud de la ciudad dicen que las personas que viven o trabajan en el área deben contactar a un proveedor de atención médica si desarrollan síntomas similares a los de la gripe.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Erika_Buenfil_70562e0ed2
Detienen a presuntos ladrones de Erika Buenfil; uno es colombiano
wedfa_0dab44e7f7
Al menos dos muertos tras tormenta en Querétaro
Gz_D0_X3_A_Xs_A_Af_HOM_370f5f0f04
Aseguran tráiler con más de mil paquetes de cocaína en Sonora
publicidad

Últimas Noticias

Gz_Eei9_WYA_Ahq_O4_13858c2aec
Barcelona remonta al Levante con un gol sobre la hora
Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
Erika_Buenfil_70562e0ed2
Detienen a presuntos ladrones de Erika Buenfil; uno es colombiano
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×