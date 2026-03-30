México llevará a la CIDH muertes de migrantes en centros del ICE

El Gobierno de México llevará por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos fallecidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, tras registrarse una nueva muerte el pasado 27 de marzo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que esta decisión responde a la preocupación por las condiciones en las que permanecen los connacionales bajo custodia migratoria, particularmente por la atención médica que reciben.

“Se va a presentar por primera vez una audiencia ante la CIDH por este tema”, anunció la mandataria.

Denuncian fallas en atención médica

El caso más reciente ocurrió en el centro de detención de Adelanto, en California, donde falleció un ciudadano mexicano. Ante ello, el Gobierno federal enviará comunicaciones formales a autoridades estadounidenses para denunciar lo que calificó como una atención médica deficiente.

Sheinbaum fue enfática al señalar la gravedad del problema:“Se enviarán cartas a autoridades de Estados Unidos por la deficiente atención médica”, dijo.

Como parte de la estrategia, funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares del fallecido, así como con organizaciones defensoras de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento y visibilizar los casos.

Además, se prevé el envío de cartas a legisladores de California, al gobernador Gavin Newsom y al fiscal estatal, buscando presión política y seguimiento institucional.

En paralelo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.

Crecen los casos bajo custodia migratoria

De acuerdo con datos de la Cancillería, suman al menos 14 muertes de mexicanos en centros del ICE en distintos estados de Estados Unidos.

Cinco de estos casos se han registrado en California, tres en Georgia, dos en Arizona y el resto en entidades como Texas, Florida y Missouri.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas” para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades.

El Gobierno mexicano calificó como “lamentable” la muerte más reciente y subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva.

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Sheinbaum dejó claro que el objetivo es visibilizar el problema a nivel internacional y garantizar condiciones dignas para los migrantes detenidos.

“Se busca que haya atención adecuada y que no vuelvan a ocurrir estos hechos”, sostuvo.

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