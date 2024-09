NASA lista para el lanzamiento de la Crew-9 de SpaceX este sábado

SpaceX y la NASA tienen programado el lanzamiento de la novena misión tripulada operativa de Dragon, Crew-9, este sábado 28 de septiembre.

El despegue del cohete Falcon 9 se llevará a cabo a la 1:17 p. m. (hora del Este de Estados Unidos) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida. En caso de que sea necesario, hay una oportunidad de respaldo para el domingo 29 de septiembre a las 12:54 p. m.

Una hora antes del lanzamiento, se realizará una transmisión web en vivo que podrá ser seguida a través de X @SpaceX. La nave espacial Dragon que respalda esta misión ha participado previamente en las misiones Crew-4, Ax-2 y Ax-3. Después de la separación de las etapas, la primera etapa del Falcon 9 aterrizará en la Zona de Aterrizaje 1 en Cabo Cañaveral.

Durante su estadía en la Estación Espacial Internacional, la tripulación, compuesta por el astronauta de la NASA Nick Hague como comandante y el cosmonauta de Roscosmos Aleksandr Gorbunov como especialista de la misión, realizará más de 200 experimentos científicos y demostraciones de tecnología.

Estas actividades están diseñadas para preparar la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja y beneficiar a la humanidad en la Tierra. El lanzamiento de Crew-9 marca otro paso importante en la colaboración entre NASA y SpaceX en la exploración espacial.

LIVE: Managers from NASA and @SpaceX discuss the targeted Sept. 28 launch of our #Crew9 mission to the @Space_Station, and the @SLDelta45 provides an update on the weather forecast. https://t.co/TZ2V5MTG1M