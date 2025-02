Descartan científicos amenaza a la Tierra del asteroide 2024 YR4

Después de dos meses de observaciones, los científicos han descartado prácticamente cualquier amenaza a la Tierra de parte del asteroide 2024 YR4 recién detectado, dijeron la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) este martes.

En un momento, las probabilidades de un impacto en 2032 eran de aproximadamente 3% y encabezaban las listas de riesgo de asteroides del mundo.

Desde entonces, la ESA ha reducido las probabilidades al 0.001%. La NASA las bajó al 0.0027%, lo que significa que el asteroide pasará sin riesgos cerca de la Tierra en 2032 y no hay amenaza de impacto durante el próximo siglo.

Paul Chodas, quien dirige el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, dijo que no hay posibilidad de que las probabilidades aumenten en este momento y que se ha descartado un impacto en 2032.

