NASA revela tripulación de Artemis III rumbo a la Luna

La NASA dio a conocer este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, programada para 2027 y considerada un paso fundamental dentro del programa espacial que busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna, más de cinco décadas después de la misión Apolo 17.

La tripulación estará conformada por Andre Douglas, ingeniero y especialista de misión; Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño; Luca Parmitano, representante de la Agencia Espacial Italiana, quien fungirá como piloto; y Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, quien encabezará la expedición como comandante.

El anuncio se realizó en el Centro Espacial Johnson, en Houston, con la presencia de directivos de la NASA y representantes de Blue Origin y SpaceX, compañías encargadas de desarrollar sistemas clave para la misión.

Una prueba decisiva para el programa Artemis

Artemis III consistirá en un vuelo de prueba en órbita terrestre destinado a validar tecnologías, procedimientos y herramientas que serán utilizadas en futuras misiones tripuladas hacia la Luna.

Durante la presentación, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, señaló que el objetivo es avanzar hacia la construcción de una base lunar y desarrollar el potencial científico y económico del satélite natural, además de adquirir experiencia para futuras exploraciones espaciales.

La misión servirá para evaluar por primera vez la capacidad de la nave Orion de acoplarse en el espacio con versiones de prueba de los módulos de aterrizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

Dos semanas de operaciones en órbita

El plan contempla varios lanzamientos en un periodo reducido, incluyendo el cohete SLS de la NASA y vehículos de ambas compañías privadas.

La misión tendrá una duración aproximada de dos semanas, alrededor de cuatro días más que Artemis II, que sobrevoló la Luna este año.

Además, está diseñada para convertirse en la última gran misión de prueba antes del regreso de astronautas a la superficie lunar.

Según explicó Jeremy Parsons, responsable adjunto del programa Luna-Marte, si Artemis III cumple sus objetivos, Artemis IV, prevista para 2028, marcará el retorno de astronautas a la Luna.

Durante la misión, Orion se acoplará durante aproximadamente dos días con un módulo de prueba deBlue Origin y posteriormente con una versión experimental de Starship, de SpaceX, durante cerca de un día.

Los astronautas realizarán demostraciones tecnológicas y evaluarán sistemas críticos, incluidos los de soporte vital.

Parsons explicó que la misión permitirá probar la operación conjunta entre la NASA y sus socios comerciales, incluyendo sistemas, software, equipos y hardware en el entorno espacial.

Asimismo, indicó que Artemis III busca reducir los riesgos de futuras misiones tripuladas y contribuir al objetivo de que Estados Unidos regrese a la Luna antes que China.

Blue Origin enfrenta desafíos técnicos

El anuncio de la tripulación se produjo dos semanas después de que uno de los cohetes de Blue Origin explotara durante una prueba de motores en una instalación de la Fuerza Espacial en Florida, provocando daños significativos en la nave y en la plataforma de lanzamiento.

Jeremy Parsons reconoció que aún existen interrogantes sobre el impacto que estas anomalías podrían tener en el calendario de la NASA.

No obstante, afirmó que la agencia mantiene plena confianza en que el cohete New Glenn estará listo para cumplir con los plazos establecidos.

Por su parte, John Couluris, directivo de Blue Origin, aseguró que las instalaciones de la empresa operan de manera continua para cumplir con los compromisos del programa.

Artemis IV, prevista para 2028, tiene como objetivo llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar por primera vez desde Apolo 17, en 1972.

La misión forma parte de la estrategia estadounidense para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras expediciones a Marte.

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