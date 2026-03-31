Artemis II, listo para regresar a la órbita lunar

La NASA aseguró que todo se encuentra listo para iniciar la misión Artemis II, que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

El lanzamiento está programado para este miércoles a las 18:24 horas (tiempo local) desde el Centro Espacial Kennedy, donde el cohete Space Launch System y la nave Orión ya se encuentran en la plataforma.

Action. Wonder. Adventure. Artemis II has got it all. Don't miss the moment. Our crewed Moon mission will launch as early as April 1.



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La cuenta regresiva inició oficialmente el lunes, con un panorama general favorable. La agencia estima un 80 % de probabilidad de condiciones climáticas adecuadas, aunque mantiene vigilancia por posibles vientos fuertes y nubosidad.

En caso de no concretarse el despegue, existen ventanas alternativas hasta el 6 de abril, y una adicional el 30 del mismo mes.

Cuatro astronautas rumbo a la Luna

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes suman en conjunto 661 días en el espacio.

Koch hará historia al convertirse en la primera mujer en viajar a la órbita lunar, en una misión que también destaca por su diversidad al incluir a un astronauta afroamericano y a un canadiense.

Artemis II tendrá una duración aproximada de diez días y llevará a la tripulación a más de 400 mil kilómetros de la Tierra, superando distancias de misiones como Apollo 13.

Durante el viaje, los astronautas podrán observar la cara oculta de la Luna, una hazaña lograda por primera vez en Apollo 8 en 1968.

La misión representa el siguiente paso tras el vuelo no tripulado de Artemis I en 2022 y antecede a futuras expediciones que buscan llevar nuevamente humanos a la superficie lunar hacia finales de la década.

El último viaje tripulado a la órbita lunar ocurrió con Apollo 17 en 1972.

Una nueva era de exploración espacial

El programa Artemis contempla un ambicioso plan a largo plazo que incluye el establecimiento de infraestructura permanente en la Luna, con hábitats, vehículos de exploración y sistemas de generación de energía.

Sin embargo, la NASA anunció recientemente la pausa del proyecto de la estación orbital Gateway, priorizando un despliegue lunar por fases.

El regreso a la Luna también ocurre en medio de una nueva competencia global, particularmente con China, que ha fijado como meta enviar astronautas a la superficie lunar antes de 2030.

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