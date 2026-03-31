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Internacional

Artemis II, listo para regresar a la órbita lunar

La NASA aseguró que todo está listo para iniciar la misión Artemis II, que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972

  • 31
  • Marzo
    2026

La NASA aseguró que todo se encuentra listo para iniciar la misión Artemis II, que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

El lanzamiento está programado para este miércoles a las 18:24 horas (tiempo local) desde el Centro Espacial Kennedy, donde el cohete Space Launch System y la nave Orión ya se encuentran en la plataforma.

La cuenta regresiva inició oficialmente el lunes, con un panorama general favorable. La agencia estima un 80 % de probabilidad de condiciones climáticas adecuadas, aunque mantiene vigilancia por posibles vientos fuertes y nubosidad.

En caso de no concretarse el despegue, existen ventanas alternativas hasta el 6 de abril, y una adicional el 30 del mismo mes.

Cuatro astronautas rumbo a la Luna

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes suman en conjunto 661 días en el espacio.

Koch hará historia al convertirse en la primera mujer en viajar a la órbita lunar, en una misión que también destaca por su diversidad al incluir a un astronauta afroamericano y a un canadiense.

Artemis II tendrá una duración aproximada de diez días y llevará a la tripulación a más de 400 mil kilómetros de la Tierra, superando distancias de misiones como Apollo 13.

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Durante el viaje, los astronautas podrán observar la cara oculta de la Luna, una hazaña lograda por primera vez en Apollo 8 en 1968.

La misión representa el siguiente paso tras el vuelo no tripulado de Artemis I en 2022 y antecede a futuras expediciones que buscan llevar nuevamente humanos a la superficie lunar hacia finales de la década.

El último viaje tripulado a la órbita lunar ocurrió con Apollo 17 en 1972.

Una nueva era de exploración espacial

El programa Artemis contempla un ambicioso plan a largo plazo que incluye el establecimiento de infraestructura permanente en la Luna, con hábitats, vehículos de exploración y sistemas de generación de energía.

Sin embargo, la NASA anunció recientemente la pausa del proyecto de la estación orbital Gateway, priorizando un despliegue lunar por fases.

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El regreso a la Luna también ocurre en medio de una nueva competencia global, particularmente con China, que ha fijado como meta enviar astronautas a la superficie lunar antes de 2030.


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