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Internacional

Astronautas de Artemis II salen de influencia lunar, según NASA

Aunque no descendieron, como sí sucedió con el Apolo 17, sobrevolaron durante siete horas la Luna para tomar fotografías y observar su suelo

  • 07
  • Abril
    2026

Astronautas de Artemis II de la NASA salieron este martes de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes.

La nave en la que se encuentran Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, pasó de ser atraída por la Luna más fuertemente a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

"Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa", informó el centro de control de la NASA.

Tras abandonar la influencia lunar, la tripulación de Artemis II compartirá los detalles de su misión en una videoconferencia con los astronautas de la NASA.

Aunque sus cuatro tripulantes no descendieron a la superficie lunar, como sí sucedió con el Apolo 17, sobrevolaron durante siete horas la Luna tomando fotografías y observando el suelo del satélite mientras describían lo que veían a los expertos de la NASA en Houston.

Además, batió un récord como la misión tripulada que más se alejó de la Tierra, con un estimado de 406.771 kilómetros.

La cápsula Orión hizo ayer historia al convertirse en la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde el Apolo 17 en 1972.


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