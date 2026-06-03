NASA termina misión de Maven tras seis meses de silencio

La NASA dio por terminada la misión de la nave Maven tras seis meses sin lograr restablecer contacto con el orbitador enviado a Marte para estudiar la atmósfera del planeta rojo.

La agencia espacial confirmó este miércoles el final de una misión que operó durante más de una década y que permitió obtener información clave sobre la evolución climática de Marte, así como sobre la forma en que el planeta perdió gran parte de su atmósfera.

Maven fue lanzada en 2013 y llegó a la órbita marciana en 2014. Aunque su misión principal estaba prevista para durar cerca de un año, la nave continuó funcionando durante más de 10 años, superando ampliamente su vida útil original.

La nave dejó de comunicarse tras pasar detrás de Marte

La pérdida de contacto ocurrió a principios de diciembre, cuando Maven pasó detrás de Marte durante una maniobra rutinaria. Al salir nuevamente del otro lado del planeta, la nave ya no volvió a transmitir como estaba previsto.

Los datos analizados por los ingenieros indican que el orbitador habría entrado en un giro rápido e inesperado, lo que alteró su orientación, modificó su órbita y provocó que sus baterías terminaran agotándose.

Durante los meses siguientes, los equipos de la NASA intentaron recuperar la comunicación mediante la Red del Espacio Profundo, pero los esfuerzos no lograron restablecer el control de la nave.

NASA concluye que Maven no puede recuperarse

Una junta de revisión convocada por la NASA a principios de este año determinó que la nave ya no era útil y que no existían condiciones para recuperarla.

Aunque la misión fue declarada oficialmente terminada, la investigación continúa abierta para determinar qué provocó la anomalía que llevó al giro descontrolado y a la pérdida definitiva de energía.

El final de Maven fue inesperado, ya que la nave aún contaba con combustible suficiente para seguir operando varios años más, por lo que su pérdida representa un cierre abrupto para una de las misiones más productivas de la exploración marciana reciente.

Una misión clave para entender la historia de Marte

Durante su operación, Maven realizó observaciones fundamentales sobre la atmósfera superior de Marte, el clima espacial y la interacción del planeta con el viento solar.

Uno de sus mayores aportes fue ayudar a explicar cómo Marte pasó de ser un mundo con una atmósfera más densa y posible presencia de agua líquida, a convertirse en el planeta frío y árido que se conoce actualmente.

La nave también estudió tormentas de polvo, auroras marcianas y otros fenómenos atmosféricos. Además, el año pasado observó el paso de un cometa interestelar errante cerca del planeta rojo.

"Maven realmente avanzó nuestra comprensión de la atmósfera marciana y su evolución", señaló Shannon Curry, científica principal de la misión en la Universidad de Colorado Boulder.

Además de su trabajo científico, Maven cumplió una función importante como repetidor de comunicaciones para los exploradores Curiosity y Perseverance, que operan sobre la superficie marciana.

La nave ayudaba a retransmitir información desde Marte hacia la Tierra, aunque la NASA cuenta con otros orbitadores activos que pueden asumir esas tareas para mantener la comunicación con los vehículos de exploración.

Con el cierre de la misión, la NASA despide a una nave que no solo extendió ampliamente su vida útil, sino que dejó una huella científica importante en el estudio del pasado climático de Marte y en la búsqueda de respuestas sobre cómo evolucionó el planeta rojo.

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