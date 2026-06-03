Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_21_47933bce6b
Internacional

NASA termina misión de Maven tras seis meses de silencio

Una junta de revisión convocada por la NASA a principios de este año determinó que la nave ya no era útil y que no existían condiciones para recuperarla

  • 03
  • Junio
    2026

La NASA dio por terminada la misión de la nave Maven tras seis meses sin lograr restablecer contacto con el orbitador enviado a Marte para estudiar la atmósfera del planeta rojo.

La agencia espacial confirmó este miércoles el final de una misión que operó durante más de una década y que permitió obtener información clave sobre la evolución climática de Marte, así como sobre la forma en que el planeta perdió gran parte de su atmósfera.

Maven fue lanzada en 2013 y llegó a la órbita marciana en 2014. Aunque su misión principal estaba prevista para durar cerca de un año, la nave continuó funcionando durante más de 10 años, superando ampliamente su vida útil original.

La nave dejó de comunicarse tras pasar detrás de Marte

La pérdida de contacto ocurrió a principios de diciembre, cuando Maven pasó detrás de Marte durante una maniobra rutinaria. Al salir nuevamente del otro lado del planeta, la nave ya no volvió a transmitir como estaba previsto.

Los datos analizados por los ingenieros indican que el orbitador habría entrado en un giro rápido e inesperado, lo que alteró su orientación, modificó su órbita y provocó que sus baterías terminaran agotándose.

Durante los meses siguientes, los equipos de la NASA intentaron recuperar la comunicación mediante la Red del Espacio Profundo, pero los esfuerzos no lograron restablecer el control de la nave.

NASA concluye que Maven no puede recuperarse

Una junta de revisión convocada por la NASA a principios de este año determinó que la nave ya no era útil y que no existían condiciones para recuperarla.

Aunque la misión fue declarada oficialmente terminada, la investigación continúa abierta para determinar qué provocó la anomalía que llevó al giro descontrolado y a la pérdida definitiva de energía.

El final de Maven fue inesperado, ya que la nave aún contaba con combustible suficiente para seguir operando varios años más, por lo que su pérdida representa un cierre abrupto para una de las misiones más productivas de la exploración marciana reciente.

Una misión clave para entender la historia de Marte

Durante su operación, Maven realizó observaciones fundamentales sobre la atmósfera superior de Marte, el clima espacial y la interacción del planeta con el viento solar.

Uno de sus mayores aportes fue ayudar a explicar cómo Marte pasó de ser un mundo con una atmósfera más densa y posible presencia de agua líquida, a convertirse en el planeta frío y árido que se conoce actualmente.

La nave también estudió tormentas de polvo, auroras marcianas y otros fenómenos atmosféricos. Además, el año pasado observó el paso de un cometa interestelar errante cerca del planeta rojo.

"Maven realmente avanzó nuestra comprensión de la atmósfera marciana y su evolución", señaló Shannon Curry, científica principal de la misión en la Universidad de Colorado Boulder.

Además de su trabajo científico, Maven cumplió una función importante como repetidor de comunicaciones para los exploradores Curiosity y Perseverance, que operan sobre la superficie marciana.

La nave ayudaba a retransmitir información desde Marte hacia la Tierra, aunque la NASA cuenta con otros orbitadores activos que pueden asumir esas tareas para mantener la comunicación con los vehículos de exploración.

Con el cierre de la misión, la NASA despide a una nave que no solo extendió ampliamente su vida útil, sino que dejó una huella científica importante en el estudio del pasado climático de Marte y en la búsqueda de respuestas sobre cómo evolucionó el planeta rojo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

mojtaba_jamenei_ce5ddb7f20
Ayatolá Mojtaba Jamenei proclama victoria sobre EUA e Israel
modi_se_reune_con_delcy_rodriguez_mientras_amplian_importaciones_b5ea55604e
Modi se reúne con Delcy Rodríguez mientras amplían importaciones
jefe_hezbola_rechaza_humillante_dialogo_con_israel_05802732c3
Jefe de Hezbolá rechaza 'humillante' diálogo con Israel
publicidad

Últimas Noticias

Wall_Street_rojo_91f6285b9e
Wall Street abre mixto; Dow Jones al alza pese a tecnológicas
kinder_falta_luz_saltillo_94afda8b52
Limita falla eléctrica clases en kínder de Saltillo
el_horizonte_info7_mx_2026_06_04_T100735_970_332b3c1abb
Emite Protección Civil pronóstico en japonés y desata reacciones
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×