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Internacional

La NASA envía suministros y experimentos a la Estación Espacial

La misión, que lleva a bordo poco menos de tres toneladas de suministros en una cápsula Dragon, estaba inicialmente programada para el martes

  • 15
  • Mayo
    2026

Este viernes, la NASA y SpaceX lanzaron la 34 misión de reabastecimiento no tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI) con suministros y material científico, después de que fuera pospuesta en dos ocasiones por el mal tiempo en Cabo Cañaveral (Florida, EUA).

El despegue se realizó a las 18:05 hora local del este estadounidense (22:05 GMT) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40) de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

El acoplamiento al laboratorio orbital está previsto para unas 38 horas después del despegue, según el cronograma original.

La misión, que lleva a bordo poco menos de tres toneladas de suministros en una cápsula Dragon, estaba inicialmente programada para el martes, pero el mal tiempo obligó a posponerla al día siguiente, donde volvió a retrasarse por ese mismo motivo a menos de dos minutos del despegue.

Con el cohete Falcon 9, del que también forma parte SpaceX, se impulsó la sonda hasta el espacio.

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Destaca, entre las investigaciones que transporta la nave, un experimento que ayudará a entender por qué los astronautas pierden glóbulos rojos, factor de vital importancia antes de dar el salto permanente a la Luna o a Marte.

También el experimento ‘Odyssey’ estudiará el comportamiento de unas bacterias en el espacio, para compararlo con los obtenidos en experimentos realizados en simuladores de microgravedad en la Tierra, mientras que otros buscarán aumentar nuestros conocimientos sobre el clima espacial, el movimiento de las partículas en el espacio o el desarrollo de células óseas en esas condiciones.

La misión representa una nueva prueba de la estrecha colaboración de la NASA con SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk que, inicialmente, suministrará el aterrizador de Artemis IV, la histórica misión que prevé alunizar en 2028.


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