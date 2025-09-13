Nepal nombra nueva primera ministra tras protestas

Nepal comenzó este sábado a pasar página tras los violentos disturbios de la semana pasada, con el levantamiento del toque de queda y la reapertura de negocios en Katmandú.

La presencia de soldados y tanques en la capital se redujo, y templos y comercios volvieron a abrir sus puertas, constataron fuentes.

El país vivió el lunes y martes violentas protestas antigubernamentales que terminaron con el Parlamento en llamas y la dimisión del primer ministro, dejando al menos 51 muertos y cientos de heridos.

Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, fue nombrada el viernes primera ministra interina, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el gobierno de Nepal.

La mandataria, de 73 años, prometió restaurar el orden y combatir la corrupción, la principal demanda de los manifestantes.

El presidente disolvió el Parlamento y fijó elecciones para el 5 de marzo de 2026. Mientras Karki trabaja en la composición de su gobierno, la calma vuelve a la capital y muchos nepaleses ven su nombramiento como un símbolo de cambio.

“Pensamos que la primera ministra abordará la lucha de Nepal contra la corrupción y avanzará en el buen gobierno”, afirmó Suraj Bhattarai, trabajador social de 51 años. Durga Magar, de 23 años, agregó: “El principal problema para la gente, especialmente los jóvenes, es la corrupción (…) Tiene que cesar”.

