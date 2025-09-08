Policía abre fuego en protestas en Nepal; hay al menos 17 muertos

La policía en la capital de Nepal, Katmandú, disparó este lunes contra manifestantes que protestaban por un intento del gobierno de regular las redes sociales, lo que bloqueó algunas de las plataformas más grandes del mundo, incluidas Facebook, X y YouTube. Al menos 17 personas murieron.

Las protestas se extendieron por las calles alrededor del edificio del Parlamento, que estaba rodeada por decenas de millas de personas enojadas con las autoridades que dijeron que las empresas no se habían registrado ni sometidas a la supervisión del gobierno. Al menos 145 personas resultaron heridas, indicaron las autoridades.

Los manifestantes atravesaron alambres de púas y obligaron a la policía antimotines a retroceder dentro del complejo del Parlamento.

El ataque policial se produjo al tiempo que el gobierno persigue un intento más amplio de regular las redes sociales con un proyecto de ley destinado a asegurar que las plataformas estén "adecuadamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas".

La propuesta ha sido ampliamente criticada como una herramienta de censura y para castigar a los opositores del gobierno que expresan su descontento en línea.

Unas dos docenas de redes sociales populares en Nepal recibieron reiterados avisos para registrar oficialmente sus empresas en el país, indicó el gobierno. Aquellas que no se registraron han sido bloqueadas desde la semana pasada.

Ni Google, que es propietario de YouTube, ni Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. La plataforma X de Elon Musk tampoco respondió.

La aplicación de videos TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y operan sin interrupciones.

El número de muertos fue anunciado por el agente de policía Shekhar Khanal. Dijo que 28 agentes estaban entre los heridos, ya que las protestas más pequeñas continuaron hasta el lunes por la noche.

La situación sigue tensa, y el gobierno anunció un toque de queda alrededor del Parlamento, la secretaría del gobierno, la casa presidencial y partes clave de la ciudad.

Siete de los fallecidos y decenas de heridos fueron recibidos en el Centro Nacional de Traumatología, el principal hospital del país en el corazón de Katmandú.

"Muchos de ellos están en estado grave y parecen haber recibido disparos en la cabeza y el pecho", dijo el médico Badri Risa. Varias personas esperaban ansiosamente afuera noticias de sus familiares al tiempo que la gente hacía fila para donar sangre.

"Detengan la prohibición de las redes sociales, detengan la corrupción, no las redes sociales", coreaba la multitud afuera del Parlamento, ondeando banderas nacionales rojas y azules. La marcha del lunes llevaba el nombre de protesta de la Generación Z, un término para personas nacidas entre 1995 y 2010.

El proyecto de ley propuesto por el gobierno incluye pedir a las empresas que designen una oficina o punto de enlace en el país. Grupos de derechos lo han descrito como un intento del gobierno de restringir la libertad de expresión y violar derechos fundamentales.

En 2023, Nepal prohibió la aplicación de vídeos TikTok por perturbar la "armonía social, la buena voluntad y difundir materiales indecentes". La prohibición fue levantada el año pasado después de que los ejecutivos de TikTok se comprometieran a cumplir con las leyes locales, incluyendo una prohibición de sitios pornográficos aprobada en 2018.

