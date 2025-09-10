Cerrar X
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal

Shah se convirtió en el centro de atención después de que las protestas mortales provocaran la renuncia del primer ministro

  10
  Septiembre
    2025

Balendra Shah se convirtió en alcalde de Katmandú. Un funcionario electo inusualmente joven en la política nepalí dominada por legisladores experimentados, se convirtió en el favorito entre los jóvenes para representarlos en el gobierno interino.

El funcionario que es un ex rapero que cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales, apareció en público vistiendo un blazer oscuro y gafas de sol.

El ahora alcalde de 35 años fue el centro de atención después de que las protestas mortales provocaran la renuncia del primer ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, a quien llamó "terrorista".

Dichas manifestaciones anticorrupción provocaron la muerte de 19 personas, la cual cuenta con el apoyo de más de la mtiad de los 30 millones de habitantes del país menores de 30 años.

Con mensajes como "Deberías ser nuestro nuevo primer ministro", usuario declararon su preferencia por el ex rapero para que se presente como candidato a primer ministro. 

 


