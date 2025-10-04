Netanyahu espera anunciar liberación de todos los rehenes de Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que espera anunciar la liberación de todos los rehenes de Gaza “en los próximos días”, al tiempo que Israel y Hamás se preparan para conversaciones indirectas en Egipto el lunes sobre un nuevo plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

En un breve comunicado emitido el sábado por la noche, Netanyahu dijo que envió una delegación a Egipto “para finalizar los detalles técnicos”, añadiendo que “nuestro objetivo es contener estas negociaciones a un plazo de unos pocos días”.

Pero Netanyahu señaló que no habrá una retirada total de Israel de Gaza, algo que Hamás ha exigido durante mucho tiempo. Dijo que el ejército de Israel continuará manteniendo los territorios que controla en Gaza y que Hamás será desarmado en la segunda fase del plan, diplomáticamente “o a través de un camino militar por nosotros”.

El primer ministro habló luego de que Hamás aceptó algunos elementos del plan estadounidense. El presidente estadounidense Donald Trump celebró la declaración de Hamás, pero el sábado advirtió que “Hamás debe actuar rápidamente o de lo contrario todo estará perdido”.

Trump dijo más tarde que el alto el fuego comenzará inmediatamente una vez que Hamás confirme la “línea de retirada inicial” en Gaza. Un mapa con su publicación en redes sociales parecía mostrar gran parte de Gaza aún abierta a las fuerzas israelíes.

Trump también ordenó a Israel detener los bombardeos en Gaza. Algunos en Ciudad de Gaza informaron de una notable disminución de los ataques israelíes el sábado, aunque funcionarios del hospital dijeron que al menos 22 personas murieron, incluidas mujeres y niños.

El Ejército de Israel indicó que los líderes le instruyeron para prepararse para la primera fase del plan de Estados Unidos. Israel ha pasado a una posición únicamente defensiva en Gaza y no lanzará ataques, dijo un funcionario, que no estaba autorizado a hablar con la prensa de forma oficial.

Aun así, un ataque israelí en el barrio de Tuffah de Ciudad de Gaza mató al menos a 17 personas e hirió a otras 25, dijo el director del hospital Al-Ahli, Fadel Naim.

“Los ataques continúan”, dijo Naim.

El Ejército de Israel señaló que atacó a un miembro de Hamás y “lamenta cualquier daño causado a civiles no involucrados”.

El director del Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiyah, dijo anteriormente el sábado que los ataques israelíes mataron a cinco palestinos en toda Ciudad de Gaza.

Avances, pero incertidumbre por el futuro

De acuerdo con el plan, Hamás liberaría a los 48 rehenes restantes —de los cuales se cree que unos 20 seguirían vivos— en un plazo de tres días. También cederá el poder y se desarmará.

A cambio, Israel detendrá su ofensiva y se retirará de gran parte del territorio, además de liberar a cientos de prisioneros palestinos y permitir la entrada de ayuda humanitaria y una eventual reconstrucción.

Hamás manifestó que estaba dispuesto a liberar a los rehenes y entregar el poder a otros palestinos, pero que otras cuestiones contempladas en la propuesta estadounidense requieren más consultas entre los palestinos. En su declaración oficial tampoco abordó la desmilitarización, un aspecto clave del acuerdo.

Amir Avivi, un general israelí retirado que preside el Foro de Defensa y Seguridad de Israel, dijo que aunque Israel puede permitirse dejar de disparar durante unos días en Gaza para que se libere a los rehenes, reanudará su ofensiva si Hamás no depone las armas.

Otros sostienen que, aunque Hamás se muestra dispuesto a negociar, su postura sigue siendo fundamentalmente la misma.

