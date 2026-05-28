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Internacional

Ordena Netanyahu ampliar el control de Israel en Gaza al 70%

El primer ministro instruyó al ejército avanzar “paso a paso” sobre más territorio palestino, mientras tropas israelíes ya controlan cerca del 64%

  • 28
  • Mayo
    2026

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el jueves que había ordenado al ejército israelí que tomara más de Gaza, inicialmente apoderándose del 70% del territorio palestino, donde la población ya está confinada en una pequeña franja de tierra a lo largo de la costa.

Israel controla de facto aproximadamente el 64% de la pequeña franja costera, bombardeada hasta quedar en ruinas por la ofensiva militar israelí de dos años que siguió al ataque de Hamás en el sur de Israel en 2023.

En virtud de una tregua mediada por Estados Unidos en octubre, que no ha logrado detener los ataques israelíes ni asegurar el desarme de Hamás, las tropas israelíes debían retirarse hasta una "Línea Amarilla" que delimitaba el alcance de su control. Marcada en los mapas militares, esa línea situaba a Israel bajo el control de aproximadamente el 53% de Gaza, mientras que Hamás gobernaba el resto.

Según Reuters, Israel ha movido unilateralmente los bloques de hormigón que marcan la Línea Amarilla sobre el terreno, adentrándolos aún más en territorio controlado por Hamás. Los mapas publicados por el ejército en marzo mostraban una zona restringida aún mayor que, según los analistas, abarca alrededor del 64% del territorio de Gaza.

Netanyahu ha afirmado repetidamente en declaraciones públicas que el ejército controla más del 60% de Gaza. En una conferencia celebrada en un asentamiento en la Cisjordania ocupada, el líder israelí declaró que se tomaría aún más territorio de Gaza.

"Estábamos en cincuenta, pasamos a sesenta. Mi directiva es avanzar paso a paso", dijo Netanyahu el jueves.

"En primer lugar, setenta. Empecemos por ahí. Los estamos presionando (a Hamás) por todos lados. Ya nos ocuparemos de los que queden".


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