Niegan amparo a Zhenli Ye Gon; seguirá en prisión preventiva

Un juez federal negó el amparo solicitado por el empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon, contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

El empresario fue entregado a México por Estados Unidos en 2016 y enfrenta procesos por delitos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, posesión de armas y delitos contra la salud.

En su demanda, Ye Gon argumentó que la prisión preventiva se ha extendido más allá de los dos años permitidos por la Constitución, lo que, afirmó, la vuelve contraria a derecho.

Sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal del Estado de México, determinó que sus argumentos eran “infundados e inoperantes”.

El juzgador concluyó que la medida cautelar “cumple cabalmente” con los requisitos constitucionales y procesales, y destacó que está acreditado el riesgo de fuga.

Señaló que el empresario no cuenta con arraigo en el país, pues ha residido en China, Estados Unidos, Hong Kong y Ciudad de México, además de contar con propiedades y familia en el extranjero.

El análisis del juez también consideró la pena máxima que podría imponerse en su contra, que asciende a 184 años de prisión, lo que incrementa el riesgo de que el acusado evada la justicia.

La resolución subraya que no hubo sesgo ni irregularidades en el proceso, y que se respetaron las garantías de audiencia y debido proceso.

Con ello, Ye Gon seguirá sujeto a prisión preventiva mientras continúan los procedimientos en su contra.

Comentarios