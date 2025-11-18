Niegan libertad a Zhenli Ye Gon tras fallo de su amparo

El empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon continuará tras las rejas. Un juez federal le negó un amparo que pretendía modificar la medida cautelar que lo mantiene en prisión mientras siguen abiertos los procesos penales en su contra y buscó la prisión domiciliaria.

La resolución de Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, consideró improcedente ordenar el cambio solicitado por la defensa.

Ye Gon argumentó que ha permanecido privado de la libertad por un lapso mucho mayor al establecido por el artículo 20 de la Constitución, que fija un máximo de dos años de prisión preventiva.

Sin embargo, el juez recordó que meses atrás el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del mismo estado también había desechado una petición similar, al señalar que el proceso penal correspondiente aún se encuentra en trámite y no se ha dictado sentencia definitiva.

La defensa insistió en que su cliente acumula más de 17 años bajo prisión preventiva, lo cual excede ampliamente los plazos constitucionales. Ante esa negativa, recurrió al amparo, pero los argumentos resultaron infundados e inoperantes, al determinar que la medida de prisión preventiva se ajusta a derecho.

El juez también tomó en cuenta los informes de la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales advierten de un riesgo de fuga, ya que el empresario no cuenta con arraigo en el país, ha residido en diferentes naciones, posee propiedades en China y enfrenta una orden de aprehensión del fuero común.

Por estos motivos, Zhenli Ye Gon deberá seguir en prisión mientras enfrenta sus causas penales por delincuencia organizada, delitos contra la salud, posesión de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ye Gon fue detenido el 24 de julio de 2007 en Rockville, Maryland, por agentes de la DEA, en cumplimiento de una orden de captura en Estados Unidos por el delito de conspiración para fabricar metanfetamina. Los cargos fueron retirados años después.

En México, su nombre cobró notoriedad el 15 de marzo de 2007, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) encontró 205.6 millones de dólares, 200 mil euros y 157 mil 500 pesos en una de sus residencias ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La PGR informó el 18 de julio de 2007 que ese dinero pasó a ser propiedad del Estado al no haber sido reclamado por nadie.

El 9 de junio de 2008, México solicitó formalmente la extradición del empresario, la cual fue concedida en 2011. Sin embargo, su entrega ocurrió hasta el 18 de octubre de 2016, cuando fue deportado por las autoridades estadounidenses.

Al llegar al país, se cumplimentó una orden de aprehensión librada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, marcando así el inicio de un proceso que, casi dos décadas después, aún no concluye.

