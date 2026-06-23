Niegan amparo a Farías Laguna acusado de huachicol fiscal

Farías ha insistido en que no existen pruebas contundentes en su contra y ha solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum acceso a toda la información del caso

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna sufrió un nuevo revés judicial luego de que un juez federal rechazó el amparo que promovió contra el proceso penal que enfrenta por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal.

La resolución fue emitida por el juez tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Jorge Adrián Cruz Flores, quien determinó que “la justicia de la Unión no ampara ni protege” al exmando naval.

Con esta decisión, Farías Laguna continuará vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos y permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano.

Se mantiene la vinculación a proceso

La negativa del amparo representa un respaldo a las decisiones judiciales previas que permitieron la vinculación a proceso del vicealmirante dentro de las investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal y comercialización irregular de combustibles.

Las autoridades lo señalan por su presunta participación en actividades ligadas al llamado huachicol fiscal, una modalidad que consiste en la importación, transporte o comercialización de combustibles mediante esquemas fraudulentos para evadir impuestos y controles aduaneros.

Con la resolución judicial, el proceso penal en su contra continuará su curso mientras avanzan las investigaciones y la etapa probatoria del caso.

Farías insiste en que es inocente

Cabe recordar que en el pasado mes de mayo, el vicealmirante envió una segunda carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para reiterar que no existen elementos sólidos que acrediten los delitos que se le imputan.

En la misiva, Farías Laguna sostuvo que fue vinculado a proceso sin pruebas “fehacientes y contundentes” y afirmó que ha sido víctima de un supuesto “efecto corruptor” derivado de señalamientos públicos realizados durante una conferencia de prensa.

Según su versión, dichas declaraciones influyeron en la percepción pública del caso y provocaron que fuera presentado como culpable antes de que concluyera el proceso judicial.

Pide acceso total a la información del caso

Dentro de sus planteamientos dirigidos a la titular del Ejecutivo federal, el vicealmirante también solicitó conocer la totalidad de la información relacionada con las acusaciones en su contra.

El objetivo, señaló, es contar con todos los elementos necesarios para ejercer una defensa adecuada frente a los cargos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Farías Laguna argumentó que necesita acceso completo a los expedientes, pruebas y señalamientos para responder jurídicamente a las imputaciones que enfrenta.

La resolución del juez federal no implica una sentencia definitiva sobre la culpabilidad o inocencia del exmando naval, pero sí confirma que continuará sujeto al proceso penal mientras se desarrollan las siguientes etapas del juicio.